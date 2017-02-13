HİKAYEYDİ GERÇEK ÇIKTI!





Türkiye, bir süredir 1990 yılında Hacda kaybolan Fahire Kara'yı konuşuyor. İlk olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen talihsiz kadının hikayesinin geniş bir özetini Sözlük yazarı ''nomisma'' geçmiş.

Fahire kara batman beşirili evli 9 çocugu ve 12 kardeşi olan bir bayan.

1990 yılında en küçük çocuğu henüz 9 aylık. işte bütün olaylar 1990 yılında başlıyor. söz konusu yıl, fahire kara ve eşi abdurrahman kara, ikinci defa hacca gitmeye karar veriyorlar. fakat daha önce hacı oldukları için kuraya giremiyorlar ve Suudi Arabistan’a özel şirketler aracılığı ile aslında devletin haberi olmadan hacca gidiyorlar.

1990 yılı hac için aslında çok acı bir yıl, çünkü 1990 yılında `el muaysem faciası` olarak bilinen, bizlerin tünel faciası olarak bildiği hac tarihinin en büyük facialarından birisi yaşanıyor.

Şeytan taşlamaya giden hacılar arasında oluşan panik sonucu, birbirine zıt yönlerden ilerleyen iki büyük hacı kafilesi tünel içerisinde karşılaşıyor. ritüel gereği insanlar koşarak ilerlediği için onbinlerce insanın tünelde karşılaşması ve arkadan gelen insanlarında tünele yığılması ile 1426 hacı adayı ezilerek, nefessiz kalarak ve diğer sebeplerden dolayı orada hayatını kaybediyor. bu hacıların 447’si türk vatandaşı.

Bu tünel faciası sırasında Fahire kara ve eşi Abdurrahman kara da o tünelin içerisindeler. Abdurrahman kara’nın Müge anlı’nın programında anlattığına göre bir anda insan vücutları üç metre üst üste önünde yığılmaya başlamış, kaçmaya çalışanlar yere düşenleri ezerek geçmişler. Kara bu panik sırasında ezilenlerden. birkaç metre ötede eşi Fahire Kara’yı görmüş, Fahire Kara kelime-i şehadet getirmeye çalışıyormuş. Abdurrahman Kara da eşinin yanına gitmeye çalışmış, çabalamış fakat kendisi de yaralı olduğu için bunu başaramamış sonrasını hatırlamıyor. aynı gün içerisinde hastanede kendisine gelmiş, serumunu sökerek tünele, eşini en son gördüğü yere gitmiş fakat bulamamış.



Bunun üzerine hastane hastane, morg morg eşini aramaya başlıyor. 10 gün boyunca aramalarından bir sonuç çıkmayınca zaten vücudunda da ciddi morluklar var türkiye’ye geri dönmeye karar veriyor. Burada önemli olan kendisine eşinin ne ölü ne de diri olduğu söylenmemesi sadece hastanelerde, morglarda ve listelerde adının geçmediği. Abdurrahman Kara Türkiye’ye dönüyor ve herkese fahriye kara’nın öldüğünü ilan ediyor, eşinin gıyabi cenaze namazı kılınıyor, hayırları yapılıyor ve olay kapanıyor.

Günümüzden yaklaşık 5 ay önce çocuklarının kulağına bir takım duyumlar gitmeye başlıyor. bu duyumların kaynağı umre veya hacdan gelen kişiler. bu kişiler orada yer tezgahında eşarp, tesbih vs hediyelik eşya satan ve düzgün türkçe konuşan bir teyzeden bahsediyorlar. bu kadın zaman zaman türk hacıları görünce ağlıyor, neden ağladığını yada nasıl böyle türkçe konuşmayı öğrendiğini soranlara şu hikayeyi anlatıyor:

‘’Ben Türkiye’den geldim Batman Beşiriliyim, 1990 yılında tünel faciası oldu kocamı kaybettim. gözümü açtığımda hastanedeyim sandım ama bir evdeydim, bir arap çantamı, pasaportumu ve kimliğimi yaktı. 6 yıl güneş bile görmedim, oda da esir tutuldum. çocuğum olduktan sonra çıkmama izin verdi, yıllardır buradayım ne arayanım ne soranım var. ‘’



Çift diyanetten kaçak olarak gittikleri için resmi olarak orada değiller. çünkü diyanet Suudi Arabistan girişinde pasaportları ve kimlikleri toplarmış onun yerine başka bir geçici belge verirmiş. dönüşte ise herkese kimlikleri ve pasaportları geri verilirmiş. fahire kara kaçak gittiği için pasaport ve kimliği yanında ve yakılmış durumda. yakıldığı için hiç bir yere resmi olarak müracaat edemiyor çünkü elinde kim olduğunu ispatlayacak belge yok. suudi kanunlarına göre de kadın olduğu için birkaç şahit bulması lazım..



Bu hikayeyi ilginç bulan vatandaşlarımız da ülkemize döndükleri zaman bu olayı eşe, dosta muhabbet arasında anlatıyorlar. bu hikaye dalga dalga kulaktan kulağa yayıla yayıla aileye kadar gidiyor. aile de bir bilgi kırıntısı bulmak için müge anlı’nın programına katılıyor ve ilk günden itibaren telefon yağmuruna tutuluyorlar. fahire kara’yı bazen mekke’de bazen medine’de gördüğünü söyleyen pek çok vatandaş programa katılıyor, video gönderiyor.



İddalara göre kadın ilk 6 yılını evde hapis olarak geçiriyor, sonrasında ise çocuğu olunca sokağa çıkmaya başlayabiliyor. kadın türkçe ve kürtçe biliyor, arapçayı da orada öğrenmiş. bu dil avantajı aslında onun sokağa çıkmasına neden oluyor çünkü bizim coğrafyamızdan gelen hemen hemen herkesle diyaloga girerek satış yapabiliyor. Fahire Kara'yı kaçıran arapta işini bırakıp ticarete yöneliyor. hüzünlendikçe de etrafındaki insanlar türkçe bilmediği için insanlara derdini, sıkıntısını ve hikayesini anlatıyor. ama kendisi ile konuşanların ifadesine göre kadın sürekli baskı altında, ne zaman türkçe konuşmaya başlasa başında çarşaflı kadınlar veya ''Fahriye'' diye bağırarak üzerine yürüyen kır saçlı bir arap yanı başında bitiyor.





Sonra iş bir ileri boyuta daha taşınıyor, otellerde çalışan bir Türk vatandaşı temizlik görevlisi kadın, odayı temizlerken atv’yi açmış ve müge anlı’yı izliyormuş o sırada odaya giren arap turist Fahire Kara’nın resmini televizyonda görüyor ve Fahire Kara’yı tanıdığını söylüyor. arap turist aşağı yukarı şunları söylüyor:

‘’Biz de onu Fahriye olarak tanıyoruz, zorla tutulduğunu hissetmiştik çünkü doğum yapana kadar evden bile dışarı çıkarılmamıştı. doğan kızının adı zeynep, eşi ticaret yapan bir yemenli ve medine’de yaşıyorlar. adamın adı Ahmet Attaullah (sonradan mahmut ahmet Attaullah olduğunu öğreniliyor), çocukluğunu geçirdiği yer ise mehdildeheb köyü. ‘’ bundan sonra olaya mit ve interpol girdi, umreye gidenler gönüllü olarak her yerde fahriye kara'yı aramaya başladılar ama kadın ortalıkta yok. suudi arabistan'da kime sorulsa görülmedi, duyulmadı, bilinmiyor. kadın ortalıktan kayboldu.

Kadın evden çıkmaya başladığı ilk yıllarda kaçmak için çok uğramış hatta bir Türk tır şoförü ''öğleden sonra gel ben seni sınıra kadar kaçırırım, önemli olan ülkeden çıkman ondan sonra sınır dışı edile edile Türkiye'ye kadar gidersin'' demiş. Fahire Kara da kabul etmiş fakat gelmemiş. bunun gibi bir kaç kaçırma olayı için daha programa bağlanan izleyiciler oldu ama kadın bir şekilde evi terk edemiyor onu bağlayan bir şeyler var, öğrendiğimize göre çocuklarını bırakamıyor. çünkü kendisi ile konuşan ve ''neden kaçmıyorsun'' diye soran bir türk vatandaşına ''söylemesi kolay, kalbimin yarısı Türkiye yarısı burası'' diye cevap vermiş.

YEREL HALK FAHİRE KARA'YI TANIYOR AMA BİLGİ VERMİYOR!

Arabistan'daki Fahire Kara'yı arama çalışmalarında yerel halkın kendisini tanıdığı fakat güvenlik güçlerinde çalışan oğlundan çekindikleri için bilgi vermedikleri ortaya çıktı. Kaçıran ailenin babalarının bu olaydan dolayı asılacağı korkusu yaşadıkları ve Fahire Kara'ya baskı yaparak dışarı çıkarmadıkları ortaya çıktı. Ayrıca Fahire Kara'nın daha önce evi olarak ihbar edilen yerin Fahire Kara'nın kaldığı yer değil, sattığı eşyaları koymak için depo olarak kullandığı bir mekan olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre mit devreye girdi ve Recep Tayyip Erdoğanda olayla yakından ilgileniyor.

