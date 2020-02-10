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Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli’de öğreniyor

Erasmus+ programı kapsamında Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrenciler Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağını öğreniyor.

Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de öğreniyor

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:29

 Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus+ programı Hollandalı öğrencilere Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollandalı öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağının önemli yemeklerini öğreniyor.

 

STAJ İÇİN KOCAELİ’YE GELDİLER

Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College okulu Gastronomi öğrencileri Erasmus+ programıyla Kocaeli’ye geldi. Öğretmen Emiel Meijer ve öğrencileri Ashley Hook, Chantal Van Schajik, Fleur Hoogendijk, Kaya Zom, Lena Beets, Richene Geerman ve Silvana Van Steenjveen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Maide Kafe ve Restoran’da staj yapmaya başladı. Hollandalı öğrenciler Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Antikkapı mutfaklarında öğreniyor.


 

TÜRK MUTFAĞINI ÖĞRENİYORLAR

Hollandalı 7 öğrenci 15 gün boyunca Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da çalışacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini öğretilecek. Öğrenciler, ilk günden itibaren Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi.

 

TÜRK MUTFAĞINI SEVDİLER

Hollanda Lentiz Life College İngilizce Öğretmeni ve Erasmus Plus Koordinatörü Fatma Güdük; “Bugün Kocaeli’ye gelen öğrencilerimiz Hollanda’da Mesleki Gastronomi eğitimi alıyor. Okulumuz Erasmus Plus ile çalışıyor. Öğrencilerimiz bu program kapsamında Kocaeli’ye 2 haftalık staj için geldiler. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği imkan ile şehrin mutfağı Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağı ile tanıştı. Öğrencilerimiz Türk mutfağını ve Türk insanlarını çok sevdi” açıklamalarında bulundu.

 

KOCAELİ’NE HAYRAN KALDIK

Lentiz Life College okulu Gastronomi öğretmeni Emiel Meijer; “Öğrencilerimiz ile birlikte Türk mutfağını öğrenmek için Kocaeli’ye geldik. Burada Türk mutfağından önemli yemekler öğrendik. Özellikle köfte, künefe ve pideyi çok beğendik. Amacımız öğrendiğimiz her bilgiyi Hollanda’ya taşımak. Bize burada bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Antikkapı’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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