İHH Gebze Kardeşlik İftarı’nda buluştu

İHH Gebze Bölge Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu iftar programı geliri Nepal’de inşaatı devam eden ‘’Nepal İslam Kültür ve Tebliğ Merkezi’’ projesinde kullanılmak üzere gerçekleştirildi. İftar programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, MÜSİAD Başkanı Serkan Beyaz, AK Parti Gebze Kadın Kolları, Eğitim Bir-sen Gebze Başkanı Fazlı Yağmur, Kentin Kadınları Platformu Kent-ka, bölge muhtarları, okul müdürleri ve çok sayıda konuk katıldı.



BIYIK İHH GEBZE'Yİ TEBRİK ETTİ



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İHH Gebze Bölge Temsilciliği'nin yaptığı çalışmaları beğeni ile takip ettiklerini ve bu çalışmalarda her zaman kendilerine destek olacaklarını belirtti. Nepal Kardeşlik İftarı gibi güzel bir organizasyon düzenleyerek katılımcılarında güzel bir hayra vesile olmasını sağladıkları için ise İHH Gebze'yi tebrik etti ve herkese hayırlı Ramazanlar diledi. ÇELİK, ‘’HUZURLA KADİR



GECEMİZİ VE RAMAZAN BAYRAMIMIZI GEÇİRELİM’’



Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi; ‘’Öncelikle Sayın Gebze Belediye Başkanımızın selamlarını ve saygılarını iletiyorum. Kendisi başka programları olduğu için aramıza katılamadılar. Ramazan’ın son on gününe girdik. Önümüzde Kadir Gecesi var, Ramazan Bayramımız var. Huzurla, güvenlik içerisinde Kadir Gecemizi, Ramazan Bayramımızı geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesile ile hepinizi selamlıyorum.’’



AYAR, ‘’İHH GÖNÜLDEN ÇALIŞIYOR’’



AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ise konuşmasına Fatih Sultan Mehmet’in bir hikayesini anlatarak başladı. Gönül işi kavramının nereden geldiğini vurgulayan Ayar, ‘’ Sevgili konuklar öncelikle Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Burada İHH gönülden çalışıyor, Allah razı olsun her birinden. İnanıyorum ki başlanan bu külliye çok kısa zamanda da faaliyete geçecektir’’ dedi.



ÇİFTÇİ, ‘’MÜCADELEMİZ TAMAMEN ALLAH İÇİNDİR’’



İHH Gebze Temsilciliği Başkanı Adem Çiftçi, ‘’ Rabbim birlikteliklerimizi hayırlara vesile kılsın. Öncelikle katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizde 5 senedir çalışmalarımız devam ediyor, Ramazan’da çok bereketli geçiyor. Rabbimiz bir ayette şöyle buyuruyor, ’’ Rabbinize kulluk edin, bununla birlikte hayır peşinde koşun ve hayrın öncüsü olun ’’ inşallah iyiliği her zaman her yerde yapmak için gayret edeceğiz. Ümmet denizine bir damla katkı sunabilirsek bizim en büyük mutluluk olacak. Bizim gayemiz, mücadelemiz tamamen Allah rızası için olacaktır.