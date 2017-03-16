İki Oğluda Şehit Oldu ..

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan, Gölcük Belediyesi, Gölcük İlçe Müftülüğü ve Kocaeli Üniversitesinin birlikte yürüttüğü “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında, Değirmendere Müfit Saner İlkokulu temsilcileri tarafından ziyaret edilen Şehit ailesi, duygulandırdı. Altı kız çocuğunun ardından dünyaya gelen İki erkek evladını da şehit veren anne Perihan Çolak, “Evlatlarımı geç buldum, erken kaybettim” dedi. Çolak ailesi, şehit evlatlarının emanetleri olan, en büyüğü 9 yaşında, üç torunu ve gelinleri ile birlikte yaşıyor.

Acımızı, bağrımıza bastık

“Değerler Eğitimi Projesi” kapsamında, Müfit Saner İlkokulu Müdürü Ramazan Açıkgöz, Okul Öğretmenlerinden Zahide Kara, Okul Aile Birliği Başkanı Yeşim Çağlayan ve Üyeleri Kezban Yegen, Mürüvvet Akbulut, Derya Efe, Türkan Şenocak ile, okul öğrencileri, Değirmendere Kalıcı Konutlarında oturan şehit ailesini ziyaret etti. İki evlatlarını da şehit veren Çolak ailesi, misafirperver tutumları ve mütevazi duruşları ile duygulandırdı. “Acımızı bağrımıza bastık” diyen şehit ailesi, evlatlarının resimleri ve geride bıraktıkları torunları ile avunuyor. Karslı olan Çolak ailesi, Tunceli 4. Komando Tugayı, 1. Komando Taburu 1. Komanda Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan evlatları, Bedri Sinan Çolak’ı, KUTNU – 145 operasyonu esnasında, Tunceli kırsalı Çiçekli İl Jandarma Karakolu kuzeyinde, bir grup teröristle çıkan çatışmada, 4 Haziran 2005 yılında şehit vermiş.

Şehit Çocuğu, Şehit Amcasının İsmini Taşıyor

6 kız ve iki erkek çocukları olan Çolak ailesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü'ne 2014 yılında yapılan saldırıda, diğer erkek evlatları Abdülnaci Çolak'ı da şehit vermiş. Evli ve üç çocuk babası olan şehit Abdülnaci Çolak’ın dokuz yaşındaki oğlu, şehit amcası Bedri Sinan’ın ismini taşıyor. Ayrıca Şehit Abdülnaci Çolak’ın 7 yaşında Göksu ve 4 yaşında Ülkü isimli iki kız çocuğu da var. Abdülnaci Çolak, şehit abisinin yanına defnedilmiş. Geride kalan şehit eşi Perihan Çolak ve 3 çocuğu, anne Güner, baba Suriya Çolak ile birlikte, Değirmendere’de yaşıyor. Kendilerine yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şehit babası Suriya Çolak, oğlu Şehit Bedri Çolak’in izine geleceğini, ancak nasip olmadığını belirtti ve “Ailemizi ziyaret ettiniz. Acımızı paylaştınız. Bizleri onore ettiniz. Allah sizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Vatanımız ve Milletimiz sağolsun” dedi.

(Şehit babası Suriya Çolak)

"Büyük Dağın, Büyük Kışı Olur"

Yapılan ziyarette şehit ailesi ile sohbet eden Müfit Saner İlkokulu Müdürü Ramazan Açıkgöz ve beraberindeki ekip, Çolak ailesine başsağlığı ve sabır diledi. “Acınızı yürekten paylaşıyoruz” şeklinde konuşan Açıkgöz “Büyük dağın, büyük kışı olur. Sizler, elleri öpülmesi gereken anne ve babasınız, bizler için çok değerlisiniz. Şehit evlatlarınızın yerini dolduramayız ancak, bizler de sizin evladınızız” dedi



Kaynak Kocaeli Gazetesi