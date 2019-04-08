İlaçlanmayan Yer Kalmadı

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına hız verdi. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek ekipler tarafından ilaçlandı.







SİVRİSİNEĞE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları

20 araç, 1 adet Atv 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Bu kapsamda hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, Şubat ve Mart aylarında yaz mevsimi için ilaçlama yaptı. Şubat ve Mart ayı içerisinde yapılan ilaçlama evlerin bahçelerinde kova ve bidonların bulunduğu yerlerde yapıldı. İlaçlama çalışmalarının ardından vatandaşlar bilgilendirildi.



Vektörler Mücadele ekipleri Şubat ayı içerisinde; 87 bin 170 m2 kapalı dere, 33 bin 396 adet logar, 416 bin 226 m2 kanal, 18 bin 019 adet yağmur suyu kollektörü, 655 adet isu kanalı, bin 667 adet telekom kanalı,

756 adet terkedilmiş bina, 872 adet bodrum, bin 14 adet kuyu, 223 adet köprü altı alanı, 36 bin m2 göl, gölet ve 26 bin 300 metre kare su birikintisini ilaçladı.







VEKTÖRÜN ÜREYECEĞİ YER KALMADI

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için Mart ayında 1 Milyon 869 Bin 690 metre kare su birikintisi, 168 Bin 985 metre kare kapalı dere, 1 Milyon 921 Bin 445 metre kare acık dere, 20 Bin 541 adet logar, 6 Bin 270 adet fosseptik, 697 Bin 356 metre kare kanal, 3 Milyon 177 Bin 600 metre kare göl, gölet, 8 Bin 700 metre kare sulama kanalı, 28 Bin 530 m2etre kare havuz, 88 Bin 90 metre kare arıtma havuzu, 14 Bin 517 adet yağmur suyu, 533 adet telekom kanalı, Bin 555 adet İSU Kanalı, 785 adet terkedilmiş bina, Bin 921 adet bodrum, 51 Bin 976 adet kuyu, bidon, lastik, 190 adet köprü altı ve 4 bin 510 Metre kare kapalı alan ilaçlandı.





TÜM İLÇELERDE MÜDAHALE

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.