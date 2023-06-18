İstanbul’dan “Sokak Lezzetleri” Kokusu

Sokak Lezzetleri Festivali Akasya Avm arka bahçesinde açık alanda gerçekleşti. GATUMDER Gastronomi Turizm Medya Tanıtım Derneği iş birliği ile Grapevent pr ajansı, Akasya Retro Lunaparkta 8-11 Haziranda “Food For You” konseptinde yapıldı. İstanbul’a yayılan lezzet kokuları deneyenler için göz doldurdu.

Sokak lezzetlerinde en beğenilen firmalar alanda yerini aldılar; Mustobarq, Kasap Burger, Seç Baklava Börek, Dönerci Muammer Usta, Şırdancı Yekta Usta, Gözlemeci Yekta Usta, Bir Biçer Kebap Ciğer, Mer Dragos Balık, Alkanlar Kokoreç, Aslanlar Gıda, Mantıgen Mantı Çiğbörek, Urfalı Murat Usta Çiğ Köfte, Taşkesti Kaynak Suyu, Zuffy Buble Tea, Cafe Rest Limonata Kahve.

GATUMDER Dernek Başkanı Ufuk Güngör; tüm stant, misafir ve ziyaretçiler ile bizzat ilgilendi. Dört gün süren festival açık havada gelip görenlerin ilgisini çekti. Kaçıran lezzet severler sosyal medyadan üzüntülerini bildirdiler. Bir sonraki yapılacak festival umutla beklenmekte. GATUMDER Dernek yönetim kurulu üyeleri Ufuk başkanı yalnız bırakmadılar.

Başkan Ufuk Güngör; “Belgin Ömürdağ, Gülçin Polat, Mustafa Pehlivan bir an olsun festival alanından ayrılmadılar. Metin Dinçer, Mehmet Birtek, Şennur Enginler alanda bizim en büyük destekçimiz oldular. Gençlik kolları başkanı Chef Oğuzcan Kara her stant ile çok ilgilendi. Personel ihtiyacı olan stantlara gençlik grubundan yardımcı bularak telafi etti. Dış ilişkiler komisyon başkanı Chef Hamdi Uyar da alanda bize destek oldu. A. Talip Bayram, Ömer Çakıroğlu, Hüseyin Kamil Akbulut, Birol Akça da üzerlerine düşen görevleri yaptılar” dedi.

Dört gün boyunca sokak lezzetleri müdavimleri, sosyal medya fenomenleri, influancer, gurme sayfalar, gazete, dergi, televizyon temsilcileri festivali yakın takip ettiler. Sanat ve Spor camiasının sevilen simaları gelerek destek oldular. Turizm, Gastronomi ve Aşçılık Eğitim kurumları, üniversiteler hocalarla, öğrencileri söyleşilere eşlik ettiler.

Futbol Camiasının sevilen hocaları Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Sinema ve Tiyatro sanatçısı Güneş Berberoğlu, Masterchef yarışmasında sevilen Chefler; Batuhan Öner, Mustafa Aydın Gatumder yönetimine destek oldular. Hayranları ile bol bol resim çekildiler.

Başkan; “Akasya Avm duyuru, yönlendirme konusunda biraz eksik kaldı, bu durum katılım sağlayan firmalar tarafından iyi algılanmadı.

Her gün birkaç söyleşi Akademik, Sosyal Medya, İş dünyası ve mutfak duayenleri ile konusunun uzmanları tarafından Gastronomi konuları işlendi. Workshoplar için Avm yönetiminin yetkilileri stantlarda lezzetleri tanıtarak yapılmasına müsaade emememesi üzerine iptal edildi. Katılımcı firmalardan Dernek yönetimi tek tek özür dilediler.

Son gün Bursa’dan bir otobüs dolusu influancer, blogger ekibi alana ve festivale renk kattı. Son günün neşesi oldu diyebiliriz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu ekibin Bursa’dan ulaşmasını sağlamak üzere dernek yönetimine destek oldular.

Hürriyet Bursa Gastronomi yazarı, Gastroder Başkanı Ramazan Başan, İnfluancer BakneBuldu sayfa yöneticisi Tuğçe Aksulu ve Chef Ali Özdal İstanbul da “Bursa Gastronomisini” konuştular.

Ufuk Güngör Moderatörlüğünde “Gastronominin Dünü, Bugünü, Yarını” konusu ile konuşmacıları; Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakmak; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı. Haldun Z. Tüzel; Gatumder Kurucusu ve Danışma kurulu üyesi, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi, TAFED Danışma kurulu üyesi.

Ufuk Güngör Moderatörlüğünde “Mutfak ve Kariyer” konusu ile konuşmacılar. Chef İbrahim Çelik; Danışman Chef, Tuzla Doubletree Hilton. Chef Rüştü Ekmen; UGAS Uluslararası Gastronomi Kulübü Başkanı, Danışman Chef.

Ufuk Güngör Moderatörlüğünde “Masterchef de Yarışmacı olmak” konusu ile konuşmacıları; Chef Mustafa Aydın ve Chef Batuhan Öner oldu.

Ufuk Güngör Moderatörlüğünde “Lezzet ve Gastronomi” konusu ile konuşmacılar; Vasfi Pakman, Lezzet Dernekleri Federasyon Başkanı. Chef Gökhan Oğuz, Gatumder yönetim kurulu üyesi, Danışman Chef.

İşletmeci Chef, Ziyade Fasıl & La Rica Kurucu Chef Özlem Mekik Moderatörlüğünde “Türkiye’nin değişen Seyahat Gastronomisi” konusu ile konuşmacılar; Akif Budak; Çok gezen Gurme, Burhan Sabanoğlu Etala Yönetim Kurulu Başkanı.

Gatumder Başkan Yrd. Gezgin Parpali sayfa yöneticisi Şennur Enginler Moderatörlüğünde “Gurmeler ve Restaurantlar” konusu ile konuşmacılar; Metin Dinçer, Gatumder Başkan yrd., Burak Kurufasülye Yönetim kurulu başkanı. Mustafa Pehlivan, Gatumder Muhasip Sayman, Kasap Burger Steakhouse Yönetim kurulu başkanı.

Gatumder Başkan Yrd. Gezgin Parpali sayfa yöneticisi Şennur Enginler Moderatörlüğünde “Gezi Seyahat ve Lezzet” konusu ile konuşmacılar; Gatumder Genel Sekreteri, Gülçinin Renkli Dünyası sayfa yöneticisi Gülçin Polat. Funymumy İnfluancer, Sayfa yöneticisi Neslihan Yılmaz.

Gedik Üniversitesi Meslek yüksek okulu Aşçılık bölüm başkanı Huriye Sezen Zafera Moderatörlüğünde “Sokak Lezzetleri” konusu ile konuşmacılar; Merve Oktay Gedik Üniversitesi Meslek yüksek okulu Aşçılık bölüm öğretim üyesi. Günay Hasdemir Gedik Üniversitesi Meslek yüksek okulu Aşçılık bölüm öğretim üyesi.

15 firmanın katılarak lezzetlerini sundukları özel hazırlanmış ahşap stantlarda müşterilerin beğenisine sundular.

Masterchef eski yarışmacısı, Allstar yeni yarışmacısı Mustafa Aydın “Mustobarq” Dünya sokak lezzetlerinden Tako yaptı. En çok ilgi çeken lezzet olma özelliği ile kendine özgü takolar çok beğenildi.

Kasap Burger Steakhouse; Mustafa Pehlivan en çok beğenilen, tercih edilen lezzet olması dikkatlerden kaçmadı. Hamburger resimleri sosyal medyayı salladı. Nefis Köftesi lezzeti damaktan gitmedi.

Seç Baklava; Adana’dan gelerek Gaziantep baklava geleneğini en güzel biçimde sundu, sabahları MT Börek, Adana usulü lezzeti görücüye çıktı. Bol peynirli uzayan çıtır su böreği çok lezzetliydi.

Dönerci Muammer Usta; Hatay usulü soslu döner ile hizmet verdi. Özel karışım sosu, lavaş içinde sunuldu.

Şırdancı Yekta Usta; Şırdan ve Mumbarda Adana lezzetini sevmeyen var mı? Adana Şalgamını unutmamak lazım. Gecelerin sokak lezzeti misafirlerin ilgi noktası oldu.

Gözlemeci Yekta Usta; Çeşit çeşit gözleme, ayran ile birlikte nefisti.

Bir Biçer Kebap Ciğer; Kebap deyince Adana kebap vazgeçilmez. Kahvaltıda Ciğer geleneği sokak kültürü, birde tablacı salatası ile en lezzetli stant oldu. Fırat Bey ve Alparslan Birbiçer tezgahtan ayrılmadılar.

Mer Dragos Balık; Köprüde Balık Ekmek geleneğini sokakta yaşattı. Balık toptancısı olan Ömer Çakıroğlu sokak lezzeti geleneğini yaşattı.

Alkanlar Kokoreç; Sokak lezzetleri deyince Kokoreç ve midye vazgeçilmez. Hele kokusu tüm alanı kaplıyor. Kokoreç Toptancısı Atilla bey reklam amaçlı yol almaya devam etmekte.

Aslanlar Gıda; Bursa’dan ülkeye yayılan Tereyağ ile yanında süt ürünleri çeşitleri ile özlenen lezzet olduğu görüldü. Okan Aslan son gün Bursa’dan gelen ekip ve katılımcılara nefis tereyağlı peynir eritmesi yaptı.

Taşkesti Kaynak Suyu; Bolu dağlarının eşsiz kaynak suyu alanda ücretsiz dağıtıldı. Özellikle premium cam şişe tasarımı ve çeşitleri çok sevildi. Ph derecesi ile içimi beğenildi.

Urfalı Çiğköfteci; Murat usta Urfa Çiğköfte geleneğini Sokak Lezzetleri festivalinde Anadolu’nun misafirperverliğini gösterdi. Pazar günü finalde “Etli Çiğköfte” yaparak alanda ziyaretçilere dağıttı.

Mantıgen Mantı; Mantı ve Çiğbörek de sokak lezzetlerine eşsiz hamur sunumu yaptı. Gamze Turasan kadın girişimci olarak alanda tekti. Özellikle Çikolatalı Çiğbörek çok sevildi.

Zuffy Bubble Tea; Patlayan meyve topları çocuk ve gençlerin en çok beğendiği içecek oldu.

CafeRest Akademi; Limonata, Karadut, 22 çeşit aromalı Türk Kahve çeşitleri ile güçlü bir marka olduğunu gösterdi.

Dernek Başkanı Ufuk Güngör; Açık havada görkemli, lezzetli, tadı damakta kalan bir festival oldu. Gatumder Dernek yönetimi ilk ciddi organizasyon çalışmasında eksiklerini, hatalarını görerek daha sonraki projelere ders oldu dedi. Katılım sağlayan firmalar ile dostluk ilişkisi içinde olduklarını, beklentilerini bulamayan birkaç firma ile ilerleyen zamanda ikili ilişkilerde desteklerinin devam edecektir. Firmalara Dernek datasında bulunan firmalar ile özel çalışmalar yapılacağını belirtti. Pr Ajansından Beyza hanım ile uyumlu bir çalışma yönettik, kendisine teşekkür ederiz diyerek destek veren tüm basın kurumları meslektaşlarıma teşekkür ederim diye bitirdi.

















