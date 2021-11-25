İstanbul’un Yaşanası En Güzel Semtleri

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip olan şehirleri arasındadır. Gezip görülebilecek birçok farklı yer olan İstanbul’da yaşayabileceğiniz son derece keyifli ve huzurlu semtler de vardır. Bu semtleri inceleyerek taşınma planınızı da hazırlamaya başlayabilirsiniz.





İstanbul gözde yaşam alanları arasında bulunan Moda, Kadıköy’e bağlı bir mahalledir. Uzun sahiliyle dikkat çeken Moda, köklü tarihinden kalan izleriyle de insanların tercih ettiği yerlerden olmayı başarmıştır.





Batı tarzı mimariyle tasarlanan uzun tavanlı binalarıyla ön plana çıkan Moda, restoran ve kafeleriyle de büyük ilgi görenlerdendir. Moda sokaklarında keyifli bir şekilde yürüyüş yaparken bu kafelerde de vakit geçirebilirsiniz.





İstanbul’da yaşanabilecek en iyi semtler arasında bulunan Moda, İstanbul’un entelektüel sermayesinin de yer aldığı noktalardandır.





Feneryolu





İstanbul’un sakin ve huzurlu semtlerinden olan Feneryolu, sahip olduğu merkezi konumu sebebiyle çoğu kişinin kabul ettiği ve yaşamak istediği bir alan olmuştur. Sahip olduğu etkinlik ve yaşam alanlarının yanı sıra parklarıyla da dikkat çeken Feneryolu, İstanbul’da taşınabileceğiniz en iyi semtler arasındadır.





Sokaklarında keyifli bir şekilde dolaşmaktan ve yaşamaktan memnun kalacağınız Feneryolu, Kadıköy ilçesine bağlı merkezi bir konumdadır. Böylelikle her yere yakınlığıyla da tercih sebebi olur.





Cihangir





Köklü bir geçmişe sahip olan Cihangir, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlıdır. İsmini Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Cihangir’den almıştır. Popüler kültürde de kendisine önemli bir edinen Cihangir, sanat camiasının tanındık simalarını görebileceğiniz bir yerdir.





Arnavutköy





Sakin ve huzurlu boğaz havasıyla öne çıkan Arnavutköy aynı zamanda eğlenceli ve hareketli gece hayatıyla da İstanbul’da yaşamak isteyenlerin popüler adresleri arasındadır. Tarih ve doğanın bir arada yer aldığı bu güzel semt merkezi bir konumda bulunur.





Osmanlı dönemine dayanan tarihiyle her kesimden insanın bir araya geldiği ve İstanbul’un bütün renklerinin toplandığı Arnavutköy, tarihi değeri olan binalarıyla ilgi çekenlerdendir.





Emirgan





Evleri ve denize inen özel yokuşlarıyla İstanbul’un gözde semtleri arasına giren Emirgan, boğaz manzarasıyla da ön plana çıkar. Sahip olduğu boğaz manzarası ve havasının yan ısıra yeşil alanlarıyla da harika bir semttir. Yeni bir semte taşınmayı düşünüyorsanız İstanbul evden eve nakliyat firmalarını araştırarak tercih edeceğiniz en özel semtlere sorunsuzca taşınabilirsiniz.