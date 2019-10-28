İSU İHALELERİNİ CANLI YAYINLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şeffaf ve hesap verilebilirlik adına kurum tarafından yapılacak ihaleleri aynı anda canlı olarak yayınlamaya başlıyor. www.isu.gov.tr internet adresinden canlı yayın altyapısını oluşturan İSU Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Çarşamba günü ilk canlı yayını gerçekleştirecek.