YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İSU İHALELERİNİ CANLI YAYINLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şeffaf ve hesap verilebilirlik adına kurum tarafından yapılacak ihaleleri aynı anda canlı olarak yayınlamaya başlıyor. www.isu.gov.tr internet adresinden canlı yayın altyapısını oluşturan İSU Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Çarşamba günü ilk canlı yayını gerçekleştirecek.

İSU İHALELERİNİ CANLI YAYINLAYACAK

28 Ekim 2019 Pazartesi 13:43

ALTYAPI TAMAMLANDI
İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde içmesuyu, atıksu, yağmursuyu altyapıları, atıksu ve içmesuyu arıtma tesisleri ile depo ve terfi merkezleri, baraj ve göletleri ihale yolu ile  inşa ediyor. Ayrıca, işletmecilik alanında teknolojik yenilikler, malzeme ve hizmet alımlarını  gerçekleştiriyor. Bütün bu hizmetleri de ihale yolu ile yapan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile ihalelerin canlı olarak yayınlanması için internet altyapısını tamamladı.

İNTERNET SİTESİNDEN TAKİP
İlk canlı yayına, 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araç ihalesi ile başlanacaktır. İhaleleri takip etmek isteyenler, Kurumun https://www.isu.gov.tr/icerik/detay.aspx?Id=494 internet sitesine girerek izleyebileceklerdir.

YAYINLANAN GENELGE
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yayınladığı genelgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile İSU Genel Müdürlüğü de yapacakları ihaleleri, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla ihaleler internet aracılığı ile canlı olarak yayınlanacaktır..”



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’na yeni yaşam alanı! Dilovası’na yeni yaşam alanı!
Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık semineri Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık...
KO-MEK’ten Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine tam destek KO-MEK’ten Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine...
Daha temiz ve düzenli bir çevre için Daha temiz ve düzenli bir çevre için
Bir Düğün Mutluluğu ve Geçmiş Zaman Hatıraları Bir Düğün Mutluluğu ve Geçmiş Zaman Hatıraları
Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Dilovası’na yeni yaşam alanı!
Çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçeye yeni park alanları kazandıran Dilovası Belediyesi geçtiğimiz...

Haberi Oku