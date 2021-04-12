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İyi ki varsın #KanDostum!

Türk Kızılay Darıca Şubesi’nin ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyasına katılan Barış İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu ve Sarkuysan İlkokulu kan bağışında bulundu.

İyi ki varsın #KanDostum!

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:16

Barış İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu ve Sarkuysan İlkokulunun yürüttüğü, farklılıklara dikkat çekmeyi amaçlayan; Fark “Sense”n Projesi kapsamında, Şubemiz ile iş birliği yaparak kan bağışı kampanyası düzenlendi.  

 

“TÜM VATANDAŞLARI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUZ” 

Türk Kızılay Darıca Şubesi Yönetimi ve Gönüllüleri, kan bağışında bulunan Barış İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu ve Sarkuysan İlkokuluna ve tüm, Darıcalılar’a teşekkür etti. Kovid-19 pandemisi dolayısıyla kan bağışlarının azaldığını ve sağlık durumu elverişli olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. 


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