İyi ki varsın #KanDostum!

Barış İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu ve Sarkuysan İlkokulunun yürüttüğü, farklılıklara dikkat çekmeyi amaçlayan; Fark “Sense”n Projesi kapsamında, Şubemiz ile iş birliği yaparak kan bağışı kampanyası düzenlendi.

“TÜM VATANDAŞLARI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET EDİYORUZ”

Türk Kızılay Darıca Şubesi Yönetimi ve Gönüllüleri, kan bağışında bulunan Barış İlkokulu, Nene Hatun İlkokulu ve Sarkuysan İlkokuluna ve tüm, Darıcalılar’a teşekkür etti. Kovid-19 pandemisi dolayısıyla kan bağışlarının azaldığını ve sağlık durumu elverişli olan tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.





