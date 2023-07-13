banner924
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi’ndeki dipten diriliş Türkiye’de ses getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü, Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini incelemeye İzmir Büyükşehir İZSU’dan heyet geldi.

İzmit Körfezi'ndeki dipten diriliş Türkiye'de ses getirdi

13 Temmuz 2023 Perşembe 12:27

İzmit Körfezi’ni devasa bir akvaryum haline getirecek Dip Çamuru Temizleme Projesi çerçevesinde 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Sadece İzmit Körfezi’ni değil, Marmara ve ona bağlı denizleri de yakından ilgilendiren projeye farklı kurumlar da ilgi gösteriyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı heyeti, projeyi incelemek ve bilgi almak için Kocaeli Büyükşehir’e konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Proje Kontrol Teşkilatı ve İZSU teknik heyetinin katılımıyla, projenin teknik konuları hakkında toplantı yapıldı. Daha sonra İZSU heyeti, Dip Çamuru Temizleme Gemisi, Dozajlama Ünitesi ve Susuzlaştırma Tesisinde teknik incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinde heyete teknik bilgiler aktarıldı.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor Körfez'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor
Büyükşehir Su Baskınlarına Karşı Teyakkuzda Büyükşehir Su Baskınlarına Karşı Teyakkuzda
Ri̇p Akıntısında Hayatta Kalma Formülü Ri̇p Akıntısında Hayatta Kalma Formülü
Önce İzlediler Sonra Dayanamayıp Dans Ettiler Önce İzlediler Sonra Dayanamayıp Dans Ettiler
Mesire Alanları Ve Parklar İlaçlanıyor Mesire Alanları Ve Parklar İlaçlanıyor
Kilometrelerce Uzaklıktan Getirilen 600 Yıllık Zeytin Ağacının Hikayesi Kilometrelerce Uzaklıktan Getirilen 600 Yıllık...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Körfez'de Çöp Konteynerleri Dezenfekte Ediliyor
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynerlerini...

Haberi Oku