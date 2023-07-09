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İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye 33 milyon 984 bin TL ceza kesildi

Kocaeli Valiliği, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen iki gemiye toplamda 33 milyon 984 bin 229 TL para cezası uygulandığını açıkladı.

İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye 33 milyon 984 bin TL ceza kesildi

09 Temmuz 2023 Pazar 16:16

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarının yanı sıra denetimlerin de aralıksız sürdüğü belirtilerek, "Bu çerçevede 06.07.2023 günü yapılan rutin denetimler esnasında Körfez ilçemizde limanda bulunan HT WARRİOR isimli Malta bandıralı gemiden yağ türevi atık deşarj yapıldığı tespit edilmiş ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 18 milyon 412 bin 794 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yine 09.07.2023 günü yapılan denetimlerde Başiskele ilçemizde limanda bulunan Lisa E isimli Türkiye bandıralı gemiden solvent maddesinin denize döküldüğü tespit edilmiş ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 15 milyon 571 bin 435 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İzmit Körfezi'ni kirlettiklerinin tespiti yapılan iki gemiye toplamda 33 milyon 984 bin 229 TL idari yaptırım kararı uygulanmış ve meydana gelen kirliliğin temizliği yetkili firmaya yaptırılmıştır" denildi.

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