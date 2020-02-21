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İZMİT VE KANDIRA’NIN ESKİ KÖYLERİNE SAĞLIKLI ALTYAPI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ve Kandıra ilçesine bağlı eski köyler ile Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin içmesuyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyacını karşılayacak projenin imalat çalışmalarına başladı. Toplam 26,7 km altyapı ile iki adet depo imalatının yapılacağı proje, 4.7 milyon liraya mal olacak.

İZMİT VE KANDIRA'NIN ESKİ KÖYLERİNE SAĞLIKLI ALTYAPI

21 Şubat 2020 Cuma 11:39

PROJE HAZIRLANDI

İzmit ilçesine bağlı Nebihoca, Kısalar, Pirceler Mahalleleri ile Kandıra İlçesine bağlı Sarıahmetler Mahallesinin mevcut altyapıları ekonomik ömrünü tamamladığından ayrıca tersine göç ile   artan nüfusa yetersiz kalıyordu. İSU Genel Müdürlüğü, bu yerleşim alanları ile kuruluş çalışmaları süren Kandıra GİOSB’un içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı ile bol ve düzenli içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması için proje hazırladı. 2020 yılı yatırım programı kapsamında ihalesi yapılan projenin, boru imalat çalışmaları Kandıra Sarıahmetler Mahallesinde başlandı.

 

İZMİT’TE 17.5 KM ALTYAPI

Proje kapsamında İzmit İlçesine bağlı Kısalar Mahallesinde 6.3 km uzunluğunda içmesuyu hattı ve 100 m3 kapasiteli içmesuyu deposu, Nebihocalar Mahallesinde 9.7 km uzunluğunda içmesuyu hattı ve 1.5 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 300 m3 kapasiteli depo inşa edilecek.

 

KANDIRA’DA 9.2 KM ALTYAPI

Kandıra ilçesinde ise, Sarıahmetler ile Sucuali Mahalleleri arasında toplam 5.2 km uzunluğunda içmesuyu hattı inşa edilecek. Ayrıca, altyapı çalışmaları süren Kandıra GİOSB’un içmesuyu ihtiyacını karşılamak için de yaklaşık 4 km uzunluğunda içmesuyu hattı inşa edilecek.

 

PROJENİN MALİYETİ 4.7 MİLYON TL

Yaklaşık 8 ay sürecek çalışma kapsamında iki ilçedeki mahallelerin altyapı ihtiyacını uzun vadede giderecek proje kapsamında toplam 26.7 km uzunluğunda içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı ile 2 adet depo yapılacak. Projenin inşaatı 4.7 milyon liraya mal olacak.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin her karışına sağlıklı altyapı ile içmesuyu ihtiyacını karşılamak için yatırımlarını 2020 yılı içerisinde sürdürmeye devam edecektir.
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