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İzmit'te 300 ton kurban atığı bertaraf edildi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca 300 ton kurban atığının bertarafını sağladı.

İzmit'te 300 ton kurban atığı bertaraf edildi

03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:30

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramında da kentin dört bir yanında gece gündüz mesai yaptı. Ekipler, 4 günlük bayram sürecinde İzmit’in her yerinde kurban atıklarını topladı. Yaklaşık 300 ton kurban atığını toplayarak bertarafını sağlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin önüne geçti.

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