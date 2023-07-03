İzmit'te 300 ton kurban atığı bertaraf edildi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramında da kentin dört bir yanında gece gündüz mesai yaptı. Ekipler, 4 günlük bayram sürecinde İzmit’in her yerinde kurban atıklarını topladı. Yaklaşık 300 ton kurban atığını toplayarak bertarafını sağlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin önüne geçti.



