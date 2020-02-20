Kadına şiddete hayır!

DEĞERLENDİRME YAPILDI
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planındaki görev ve sorumlulukları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında yapılması gerekenler ve Bakanlıklar tarafından planlanan tedbirlerin uygulanması gibi konular değerlendirildi.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda çalışmaların daha düzenli takip edilebilmesi ve gerekli işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla İlgili kurumların 2020 yılına ilişkin çalışma planlamalarının yapılması kararlaştırıldı.
ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ
Kaymakam Mustafa Güler: “Kadına yönelik şiddet ne şekilde olursa olsun kabul edilemez. Kadına şiddeti engellemek için elimizden geleni yapmalı bu konuda canla başla mücadele etmeliyiz. Yasalarımıza son yıllarda bu konuda bazı düzenlemeler getirilmiş kadına yönelik şiddet uygulayan kişilere uygulanan cezalarda artışlar olmuştur. Yasal düzenlemelerin yanında vatandaşlarımızın da farkındalık konusunda biraz daha aydınlandığını da görüyoruz. Kadını güçlü olan toplumlar geleceğe daha iyi ve emin adımlarla ilerleyebilirler. Kadına yönelik şiddeti önlemek adına top yekün mücadele etmeliyiz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortaklaşa hareket etmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bizler elimizden geleni yapmalı ve insanlığımızı zehirleyen bu konuyu en hızlı ve en etkili biçimde ortadan tümüyle kaldırmalıyız. ” dedi.
Kaymakam Mustafa Güler konuşmasının sonunda toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.