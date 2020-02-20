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Kadına şiddete hayır!

Gebze Mustafa Güler Başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ilçe koordinasyon kurulu toplantısı Gebze kaymakamlık makamı toplantı salonunda gerçekleşti.

Kadına şiddete hayır!

20 Şubat 2020 Perşembe 14:19

Toplantıya Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Cumhuriyet Savcısı Burhan Saç’ın yanı sıra  İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Jan. Komutan Vekili Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın, Sosyal Hizmetler Müdürü Kadriye Aydemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Atlı, Sosyal Güvenlik Kurumu Müd. Yrd. Sevilay Eşen, İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amiri Ergün Tınastepe, Gebze Muhtarlar Dernek Başkanı Cevat Karaman, Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kemal Tetik, Kızılay Merkezi Müdürü Fatma Özgüven, SYDV Müdür Vekili Veli Barulay, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Nergis Kasa, Psikolog Lütfi Yapıcı katıldı

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planındaki görev ve sorumlulukları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için ilçe bazında yapılması gerekenler ve Bakanlıklar tarafından planlanan tedbirlerin uygulanması gibi konular değerlendirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda çalışmaların daha düzenli takip edilebilmesi ve gerekli işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla İlgili kurumların 2020 yılına ilişkin çalışma planlamalarının yapılması kararlaştırıldı.

ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Kaymakam Mustafa Güler: “Kadına yönelik şiddet ne şekilde olursa olsun kabul edilemez. Kadına şiddeti engellemek için elimizden geleni yapmalı bu konuda canla başla mücadele etmeliyiz. Yasalarımıza son yıllarda bu konuda bazı düzenlemeler getirilmiş kadına yönelik şiddet uygulayan kişilere uygulanan cezalarda artışlar olmuştur. Yasal düzenlemelerin yanında vatandaşlarımızın da farkındalık konusunda biraz daha aydınlandığını da görüyoruz. Kadını güçlü olan toplumlar geleceğe daha iyi ve emin adımlarla ilerleyebilirler. Kadına yönelik şiddeti önlemek adına top yekün mücadele etmeliyiz. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortaklaşa hareket etmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Bizler elimizden geleni yapmalı ve insanlığımızı zehirleyen bu konuyu en hızlı ve en etkili biçimde ortadan tümüyle kaldırmalıyız. ” dedi.

Kaymakam  Mustafa Güler konuşmasının sonunda toplantıya katılanlara teşekkürlerini ileterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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