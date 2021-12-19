Kar, kış demeden ulaşıma aralıksız devam

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde duyurulan ‘Kırsal Mahalleler’ hatlarından yaklaşık 100 bin vatandaş faydalanıyor. Kırsal Mahallelerdeki ulaşım sorununu tümünden ortadan kaldıran KM hatları sayesinde en uç mahallelere dahi otobüs hattı tanımlanarak vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor. Yoğun kar yağan bölgelerde de ulaşım sorunu yaşanmadan bu sayede devam ediliyor.





TOPLAM 55 HAT





Toplamda 85 otobüsle gerçekleştirilen hizmet aralıksız devam ediyor. Ayda yaklaşık 13 bin sefer ve 410 bin km yol kat eden otobüsler vatandaşların ulaşımlarında büyük kolaylık sağlıyor. Kocaeli’nin birçok kırsal mahallesine giden otobüsler vatandaşlar tarafından kullanılıyor.





YOĞUN KAR YAĞAN BÖLGELERDE ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMIYOR





Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan otobüsler sayesinde vatandaşlar evlerine rahatlıkla ulaşım sağlıyor. En fazla kar yağışı alan bölgelerde çalışan KM18 hattı ile Kartepe - Sultaniye güzergahında vatandaşlar seyahatlerini gerçekleştiriyor. KM 26 ile Yuvacık -Serindere istikametinde, KM27 ile Yuvacık - Servetiye istikametinde yolculuk yapılabiliyor. KM57 ile ise Gölcük- Eriklitepe istikametinde muhteşem kar manzaralı bir yolculuk gerçekleşiyor.





KAR MANZARASI İSTEYENLERİN UĞRAK DURAĞI





KM ( kırsal mahalleler) hatları ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar keyifli bir yolculuk için bu otobüsleri tercih ediyor. KM 18 ile 07.00 ve 17.00’da Kartepe Kaymakamlıktan kalkan otobüs Sultaniye Mahallesine gidiyor. Sultaniye Mahallesinden ise 08.00 ve 18.30 saatlerinde araçlar hareket ediyor. KM 26 hattında ise 06.30, 12.30 ve 18.30’da Yuvacık’tan hareket eden otobüsler Aksığın, Tepecik, Serindere ve Camidüzü istikametinde gidip devamında kalktığı noktaya geri geliyor. KM 27 ile otobüsler 06.30, 12.30 ve 18.30 saatlerinde Yuvacık, Kazandere ve Servetiye Cami istikametinde hareket ediyor. KM 57 ile Eriklitepe’ye ulaşmak isteyen vatandaşlar 07.00, 12.00 ve 18.00 saatlerinde Tevfik Hoca Vakıf Camiinden hareket eden otobüslerle Eriklitepe’ye ulaşıyor. 10.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde Eriklitepe’den hareket eden otobüsler kalktığı noktaya geri dönüş yapıyor. Ring mantığı ile çalışan otobüslerle vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkarıyor. Sefer saatlerine ulaşmak ve otobüs güzergahlarının tamamına erişmek için www.e-komobil.com adresini vatandaşlar ziyaret edebilirler.