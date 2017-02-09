Karabataklar Özgürlüğüne Kavuştu!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen akaryakıt sızıntısının yaraları sarılıyor. Olaydan en çok etkilenen su kuşları bakımlarının ardından yaşam alanlarına geri döndü. Petrole bulanan kuşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde tedavi gördü. Olay günüden bu yana petrolden temizlenen kuşlar belli zamanlarda salıverildi. Son olarak 30 civarında karabatak, İzmit Körfezi Doğu sahilinde yer alan kuş gözlem alanında doğal ortamına bırakıldı.





439 SU KUŞU ETKİLENDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirel, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bekir Köksal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, Veteriner Şube Müdürü Feyzi Karabıyık ve STK’ların katıldığı programla karabataklar İzmit Körfezi’ne bırakıldı. Demirel yaptığı konuşmada, “Dilovası bölgesinde çevre kirliliği meydana geldi. Olaydan su kuşları fazla oranda etkilendi. Olaydan hemen sonra yaşamını sürdürebilecek kuşlar, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde tedavi gördü. Olayda tespit edilen rakamlara göre 439 su kuşu etkilendi. Bunların 306’sı yaşamını yitirdi. 133 tanesi de yaralı olarak tedaviye alındı” dedi.

ACİL MÜDAHALE ALANI OLUŞTURULDU

Şube müdürü Karabıyık da, “Körfezde medyana gelen sızıntıda su kuşları zarar gördü. Bu kuşlar ilk günden itibaren ilçe belediyelerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız tarafından toplanarak bize ulaştırıldı. Bu esnada biz de barınma merkezimizde acil müdahale alanı oluşturduk. Belediyemizin tüm imkanlarıyla su kuşlarını tedavi ettik. Bugüne kadar 60 civarında kuşu yaşam alanlarına bıraktık” bilgisini verdi. Konuşmaların ardından özel kutular içerisinde getirilen karabataklar doğaya salındı.