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Karaosmanoğlu'nun Kayınbiraderi Vefat Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri vefat etti.

Karaosmanoğlu'nun Kayınbiraderi Vefat Etti

24 Şubat 2017 Cuma 14:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun kayınbiraderi Süleyman Sivri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivri’nin cenazesi yarın (Cumartesi) Kartepe Arslanbey Mahallesi Rahmiye merkez camisinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

Kaynak. Kocaeli Gazetesi

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