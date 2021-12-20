Kartepe kış masalı gibi

Kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, fotoğraflara yansıyan manzara görenleri adeta mest ediyor

Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kar manzaraları masalları aratmadı. Kar kalınlığının 93 santimetreye ulaştığı Kartepe’deki görsel şov görenleri mest ediyor.





EŞSİZ KAR MANZARALARI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, son günlerde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı.





YOLLAR HEP AÇIK

Büyükşehir Belediye ekipleri de, vatandaşların bu güzelliklerden mahrum kalmaması için yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe'de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kar kalınlığının 93 santimetreye ulaştığı Kartepe'de masal gibi manzaralar, Büyükşehir ekipleri tarafından görüntülendi.



