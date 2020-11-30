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Kartepe zirve yolu kışa hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış turizmi merkezi Kartepe zirvesine ulaşımın sağlandığı ana yolda kış mevsimi öncesi bakım yaptı.

Kartepe zirve yolu kışa hazır

30 Kasım 2020 Pazartesi 09:53

 4 mevsim ayrı ayrı yaşanılan doğal güzelliklere sahip Kocaeli’nin kış turizmi denince ilk akla gelen yerlerinden olan Kartepe zirvesine ulaşımın sağlandığı ana yolda kış öncesi bakımlar tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartepe zirve yolun elden geçirildi.

 

YÖNLENDİRME LEVHALARI

Kartepe zirve yolunun sık virajlı olması nedeniyle yönlendirme levhaları sürücüler için büyük öneme sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri yolun ilgili yerlerindeki levhaların tümünü elden geçirdi. Bakıma ihtiyacı olanların tek tek bakımları yapıldı. Kullanılamayacak durumda olan levhalar ise ekipler tarafından değiştirildi. Yol boyunca gece gündüz rahatça görebileceği şekilde yeniden düzenlenen levhalar ile sürücülerin işi kolaylaştırıldı.

 

SİNYALİZASYONLARIN KONTROLLERİ

Kartepe zirvesine yaklaşıldıkça, özellikle de kış mevsiminde sisli hava hakim oluyor. Sisli zamanlarda görüş mesafesi sürüşü zorlaştığı için yönlendirme levhalarının görevini led aydınlatmalı sinyalizasyonlar alıyor. Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri zirve yolu üzerindeki tüm sinyalizasyonları kontrol etti. Tek tek kontrollerini yapan ekipler, sinyalizasyonların bakımlarını yaptı, arızalı olanları ise yenileri ile değiştirdi.

 

YOL ÇİZGİLERİ YENİLENDİ

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle Kartepe’ye kar yağışı eksik olmuyor. Kar yağışlarının her tarafı beyaza bürüdüğü bir durumda yoldaki trafik çizgilerinin önemi ise daha da artıyor. Bu nedenle tüm yolun özel olarak üretilmiş fosforlu sarı renkli çizgileri yenilendi.

 

OTOKORKULUKLAR ONARILDI

Zirve yolunda yaşanan kazalarla kullanılamaz duruma gelen oto korkuluklar da ekipler tarafından yenilendi. Yenilenen oto korkuluklar ile yol güvenliği arttırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileri tüm trafik bakımlarını yaptıkları zirve yolunda sürücülerin hem kendi hem de diğer vatandaşların can güvenliği için tüm trafik kurallarına riayet etmelerini belirtti.

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