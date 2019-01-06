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Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme çalışmaları yapılıyor

Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

06 Ocak 2019 Pazar 12:48

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 Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan ekiplerin, kar yağışının yoğunluk gösterdiği yüksek kesimlerde tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. 

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metre, pistlerde ise 4 metreye ulaştığı, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yollarda kar küreme işleminin devam ettiği, yolların açık olduğu aktarıldı. 

Ulaşım Dairesi ekiplerinin, buzlanmayı önlemek için tuz, solüsyon ve kar küreme araçlarını hazır tuttuğu vurgulanan açıklamada, yoğun kar yağışında diğer ekiplerin de karla mücadele ekiplerine yolların açılması için destek sağladığı, ekiplerin gece gündüz yolların sürekli açık kalması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İlçelerde ana arterlere konuşlandırılarak 24 saat hizmet veren karla mücadele ekiplerinin, kentin tüm noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi için 550 personelin hazır bulundurulduğuna değinilen açıklamada, 3 kar rotatifi, 31 kar küreme kamyonu, 6 kar küreme kamyoneti, 23 greyder, 22 kanal kazıyıcı ve yükleyici, 11 loder, 15 ekskavatör, 6 kar robotu, 3 tır, 3 bobcat, 3 çekici trayler, 15 tuzlama kamyonu, 1 vinç, 13 pikap, 5 akaryakıt tankeri ve 34 kar bıçaklı traktörün karla mücadelede kullanıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sayesinde kapalı köy yolu bulunmadığı belirtildi.

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AA
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2 MetreKarKartepe
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