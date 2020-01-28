“Kılavuzum sensin” projesiyle annelerinin kılavuzluğunda çocuklar hem yarışıyor hem de annelerinin tecrübelerini öğrenme fırsatı buluyor.

Anneler tecrübelerini çocuklarına aktarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri hizmeti, aile ilişiklerine de çok önem veriyor. “Kılavuzum sensin” projesiyle annelerinin kılavuzluğunda çocuklar hem yarışıyor hem de annelerinin tecrübelerini öğrenme fırsatı buluyor.

ANNELER YÖNLENDİRİYOR, ÇOCUKLAR YARIŞIYOR

Projenin içeriğinde anne çocuk ilişkisini ilerletmek esas alınıyor. Anlamlı çalışma ile öğrenciler annelerinin yönlendirmeleriyle düğme dikme, çamaşır katlama, çamaşır asma, cam silme ve kahve yapma gibi beceri geliştiren alanlarda yarışıyorlar.

ANNESİYLE UYUMU EN İYİ OLAN KAZANIYOR

“Kılavuzum sensin” yarışmasıyla öğrenciler Bilgievi’nde sosyal hayatta kendini geliştirme imkânı buluyor. Yarışma esnasında annesiyle iletişimi ve uyumu en iyi olan öğrenciler avantajlı oluyor. Yarışma sayesinde çocuklar anneleriyle iletişimini geliştirmiş oluyor.

BİLGİEVİ PROJESİ AİLE İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERİYOR

Kurulduğu günden bu yana Kocaeli’d ki çocuklar için önemli fırsatlar sunan Bilgievleri, aile ilişkilerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda daha önce de anne okulu, baba okulu, anne-kız, baba- oğul kampları gibi aile içerisinde iletişimi güçlendirecek birçok proje hayata geçirilmişti.











