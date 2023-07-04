Kilometrelerce uzaklıktan getirilen 600 yıllık zeytin ağacının hikayesi

İzmit Belediyesi, İzmir'in Urla ilçesinde inşaat çalışmaları dolayısıyla kesilmesi planlanan zeytin ağacını kurtararak 4 Aralık 2020'de kente getirmişti. Kökleriyle birlikte yeni yaşam alanı Sabri Yalım Parkı'na nakledilerek toprakla buluşturulan 600 yıllık zeytin ağacı, Kocaeli'nin en yaşlı ağaçları arasında yer alıyor. 1400'lü yıllardan günümüze ulaştığı bilinen zeytin ağacı, görenlerin de ilgisini çekiyor. Güzelliğiyle Sabri Yalım Parkı'nı süsleyen asırlık ağacın bakımları da İzmit Belediyesi tarafından yapılıyor.





"1400'lü yıllarda dikilmiş ve şu an 600 yaşında"

Tarihi ağaçlara önem verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Özler Yıldırım, "Zeytin ağacı 1400’lü yıllarda dikilmiş ve şu an 600 yaşında. Sıcak günlerde ağaçların önemini bir kez daha anlıyoruz. Yürüyüş Yolu’ndaki ağaçları da kim diktiyse Allah razı olsun. İzmit'i koruyan ağaçlardır. Ağaçlar olmazsa sıcaklık 3-4 derece daha fazla hissedilir. Şehirde ağaçların gölgesinden, köyde de meyvesinden faydalanıyoruz. Ağaç bize can veren bir candır" dedi.





"Tarihi ağaçlara çok önem veriyorum"

Zeytin ve ağacının sağlığa faydalı olduğunu dile getiren Mütebber Zipperer de, "Zeytini yiyorsun, yağını kullanıyorsun, hatta kozmetik ürünlerde de kullanılıyor. Yaprağı ile çay yapılıyor, çekirdeğinden faydalanılıyor. O kadar faydalı ki 35 senedir bütün yemeklerimi zeytinyağıyla yapıyorum. Tarihi ağaçlara çok önem veriyorum çünkü oksijenleri çok güzel" diye konuştu.





"Zeytin ağacının bu kadar yaşlı olması dikkatimi çekti"

Şenay Dıvarcı ise zeytin ağacının 600 yaşında olmasından çok etkilendiğini belirterek, "Bu zeytin ağacı 1400'lü yıllarda dikilmiş. Zeytin ağacının bu kadar yaşlı olması dikkatimi çekti. Bu zeytin ağacı İzmir Urla’dan inşaat çalışmalarından kurtarılarak getirilmiş. İzmit Belediyesi tarihi ağaca sahip çıkmış. Biz de zeytin ağacının gölgesinden ve meyvesinden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.