Kişi Başına Düşen Yeşil Alan 13,5 Metrekare

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,5 metrekareye çıktı
Çok sayıda doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Kocaeli’nin kişi başına düşen yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde 2022 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,5 metrekareye çıktı. 2004 yılında Kocaeli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı yalnızca 0,4 metrekareydi. Aradan geçen 18 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 32 kat artarak 13,5 metrekareye ulaştı. Millet bahçelerinin yanında çok sayıda park inşa eden, kent sakinlerini yeşille buluşturan ve farklı projelere imza atan büyükşehir belediyesinin çalışmaları sürüyor.
Toprak Dede kimdir?
Hayrettin Karaca, Toprak Dede olarak bilinen TEMA Vakfı'nın Kurucusudur. Hayatını toprağın, suyun, yeşilin, bitkilerin korunmasına adayan ve 20 Ocak 2020'de vefat eden Hayrettin Karaca, şiar edindiği doğa ve toprak konusundaki sözleri, hayata geçirdiği fikirleri ve projeleriyle herkese ilham oldu.
Yaprak Dede kimdir?
Yaprak Dede olarak tanınan ve ömrünün büyük bölümünü başta yeşil örtü, toprak ve biyolojik çeşitlilik olmak üzere çevre çalışmalarına adayan Ali Nihat Gökyiğit, 25 Ocak 20223 yılında hayatını kaybetti. Gökyiğit ayrıca önemli kültür faaliyetlerinden biri olan Tekfen Filarmoni Orkestrası‘nın da kurucusuydu.
İHA