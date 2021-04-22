Klima Temizliğinin Püf Noktaları

Klima temizliği için profesyonel yardım alabilir veya kendiniz çaba harcayarak bakımı tamamlayabilirsiniz. Temel temizliği nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, önerilerimizi dikkate alabilirsiniz. Birkaç haftada bir filtre temizliği yaparak sağlıklı kullanım sağlayabilirsiniz, yılda bir kez profesyonel yardım almayı ihmal etmemelisiniz.

Temel Klima Temizliği Nasıl Yapılır?

● Öncelikle klimanızın kullanım kılavuzunu inceleyerek bilgi almalısınız. Kılavuzu destek istediğinizde bakabilecek uzaklıkta tutarak, klimanın uygun şekilde ön kapağını açmalı ve ön filtresine ulaşmalısınız.

● Filtreyi zorlamadan, nazikçe yerinden çıkarmalısınız. Eğer çok tozluysa önce elektrik süpürgesi ile süpürebilirsiniz. Ardından su ile lavaboda yıkamalısınız. Suyun soğuk olması gerekiyor, sıcak su filtreye zarar verebiliyor. Bu sırada deterjan veya sabun kullanmamalısınız.

● Filtre temizlendikten sonra iyice kuruması gerekiyor. Açık havada kurumasını beklemelisiniz.

● Bu sırada klimanın içini nazik hareketlerle elektrikli süpürge makinesi ile tozdan arındırabilirsiniz. Makinenin ücra köşelerine ulaşabilmek için süpürgenin fırçalı dar ucunu kullanmak yeterli oluyor.

● Son olarak kuruyan filtreyi yerine yerleştirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Klima Temizliği 2 Haftada Bir Yapılmalı

Klima temizliği yaparken uygulamanız için eğer bakım talimatlarında başka bir bilgi yer alıyorsa, o yönergeleri takip etmelisiniz. Filtre nemli kaldığında kesinlikle kullanmamalı, klimayı iki haftada bir temizlemeyi ihmal etmemelisiniz. Sizin yapacağınız temel temizlik, profesyonel klima bakımının yerine geçmiyor ancak klimanın performansının korunmasına ve sağlıklı kullanım sağlanmasına yardımcı oluyor. Profesyonel bakım için yılda bir kez klima tamircisi ve servislerinden bakım randevusu almayı unutmamalısınız.

Klima Temizlenmezse Ne Olur?

Klimanın tozlanması, çalıştırıldığı alana, kullanım düzenine bağlı olarak değişebiliyor. Sigara dumanı, evcil hayvan tüyleri, kullanıldığı bölgenin toz düzeyi ve kullanım sıklığı klimaların tozlanma oranını değiştiriyor. Ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında klimadan gelen kötü kokulardan şikayet edilmeye başlanıyor. Hava çekip üfleyerek çalışan ve hava sirkülasyonu sağlayan klimalar, uzun vadede filtrelerinde partiküller biriktiriyor. Bu alanlarda toz, akar, bakteri birikerek kötü koku oluşturuyor. Sigara, toz, hayvan tüyü bu partiküllerin daha hızlı artmasına zemin hazırlarken, başka hiçbir etken olmasa bile filtreler tozdan kirlenerek bakteri üretiyor. Uzun vadede bu partikülleri solumak alerjilere, solunum zorluğuna ve odada sürekli kirli havanın dolaşmasına neden oluyor. Sağlıklı yaşam alanları, kötü kokunun ve tozun uzaklaştırılması için düzenli klima temizliği şart görülüyor.

Klima Temizliği için Öneriler

● Klima filtresini çıkarıp lavaboda yıkarken deterjan kullanmama nedeniyle yeterli temizlik etkisi sağlanmadığı düşünülebiliyor. Klima temizliği için sunulan spreylerden alarak filtreye sıkabilir, kirlerin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ardından filtreyi nazikçe diş fırçası ile ovalayabilir ve sonrasında durulayarak temizleyebilirsiniz.

● Klima filtresini süpürge ile süpürürken kesinlikle sert temasta bulunmamalısınız. Yüksek çekiş gücü olan bir makineniz varsa, orta düzeyde çekiş gücüyle çalıştırmayı tercih edebilirsiniz.

● Filtreyi iyice durulamadığınızda deterjan kalıntıları solunum ile alınabiliyor. Bu nedenle durulamayı özenle yapmalı ve filtrede kalıntı olmadığından emin olduktan sonra kurutmaya geçmelisiniz.

● Filtreyi kuruturken direkt güneş ışığı temasından ve saç kurutma makinesi ile kurutmaktan uzak durmalısınız. Filtreyi, açık havada ve gölgede kurumaya bırakmak öneriliyor.

● Kaset tipi makineleri temizlerken bakım sonrası hava filtresini sıfırlamak gerekebiliyor. Uzaktan klima kumandası üzerinden iç ünite filtresini sıfırlamayı unutmamalısınız.

Rutin temizliğin yanında yıllık klima bakımı ve temizliği için çevrenizdeki profesyonel klima servislerinden destek alabilirsiniz. Eğer yakınınızda bir klima servisi olup olmadığını bilmiyorsanız, internette kısa bir klima için usta bul araması yaparak sonuçlara ulaşabilirsiniz.