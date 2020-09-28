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KOBİS, 150 bin kişilik aile oldu

Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan “KOBİS” 150 bin üyeye ulaştı.

KOBİS, 150 bin kişilik aile oldu

28 Eylül 2020 Pazartesi 11:49

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” projesi 3. etapla birlikte 12 ilçede kuruldu. 73 istasyon, 864 adet akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS’in üye sayısı 150 bine ulaştı.

 

ALTERNATİF ULAŞIM KOBİS

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi “KOBİS” 2014 yılında hizmete başladı. İlk etapta İzmit şehir merkezinin ulaşım ağına entegreli bir şekilde tasarlanan proje 6 yılda 12 ilçeye yayıldı.

 

12 İLÇEDE 73 KOBİS İSTASYONU

KOBİS” projesini Kocaeli geneline yaygınlaştırılan KOBİS toplamda 73 adet akıllı bisiklet istasyonu, 864 adet akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisiklet ile hizmet vermeye başladı. Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaşın memnuniyetine de yansıdı. 2020 yılı Avrupa Hareketlilik haftasında KOBİS üye sayısı 150 bin kişiye ulaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, KOBİS hizmetiyle “Daha temiz çevre, daha az trafik” sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmalar devam edecek.

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