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Kocaeli beyaza büründü

Kocaeli'de gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kocaeli beyaza büründü

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:52

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, sabah saatlerinde araçlarıyla işine gitmek isteyenler zor anlar yaşadı.  Vatandaşların karla kaplı araçlarını temizlediği görüldü. Kocaeli kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle amatör ligde bugün ve yarın oynanması planlanan maçlar iptal edildi.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 143 santimetre olarak ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi, 550 personel ve 225 araçla yağışın etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor. Kar timleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. 

Önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ilçesi, Gebze'deki Pelitli, İzmit'teki Umuttepe, Gölcük'teki Erikli Tepe Tabiat Parkı yolu, Başiskele'deki Aytepe, Körfez'deki İlimtepe-Belen yolu başta olmak üzere birçok noktada karla mücadele ekibi görev yapıyor.
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