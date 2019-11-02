“Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” Projesi Protokol İmza Töreni Sayın Valimizin Başkanlığında Gerçekleştirildi

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DP World Yarımca, Kocaeli İli Çevre Koruma Vakfı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 3. Sınıf öğretmenlerine çevre duyarlılığı konularında eğitim vermek amacıyla düzenlenen “Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” Projesi protokol imza töreni Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Protokol İmza törenine; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan ve

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı.

Cumhurbaşkanlığı önderliğinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetiminde 2018 yılında Sıfır Atık Eylem Planının paydaşı olmak amacıyla “ Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DP World Yarımca, Kocaeli İli Çevre Koruma Vakfı ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı arasında düzenlenerek Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine ve bu sınıfları okutan gönüllü öğretmenlere çevre duyarlılığı konularında eğitim vermeyi amaçlayan “Kocaeli Çöpüne Sahip Çıkıyor” projesi protokolünün imza töreni Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan tarafından hayırlı olsun dilekleriyle imzalandı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan ile projeye katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara başarı dileklerini ile teşekkür etti.













