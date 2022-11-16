Kocaeli Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kocaeli'de yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA