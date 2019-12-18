Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan şehit ailelerine ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, şehadet mertebesine ulaşan Osmangazi Çetingöz, Raşit Yücel ve tüm şehitleri rahmet ve şükran duygularıyla andıklarını belirterek, "Şehit ailelerinin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Şehit aileleri de kendilerini yalnız bırakmayan Vali Aksoy'a teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Vali Aksoy’a, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Müftüsü Sinan Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı da eşlik etti.