Kocaeli'de Ambulans Kazası !

Edinilen bilgiye göre Karamürsel - Yalova istikametinden seyir halinde giden 34 HH 1320 plakalı hasta nakil ambulansı, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan hasta nakil aracı, daha sonra seyir halindeki 16 RAV 07 ve 16 VY 551 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazada 3 ambulans personeli yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.