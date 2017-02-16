Kocaeli'de Deprem!

Günlerdir Çanakkale depremleri gündemde iken , Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi’nin verdiği bilgilere göre, öğleden sonra 13:15’de merkez üssü Kandıra Hacışeyh Köyü olan bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü 2.4 olarak ölçülürken meydana gelen bu hafif büyüklükteki deprem fazla hissedilmedi.Kocaeli’de bundan önceki en son deprem 10 Şubat Cuma günü Dilovası Tepecik Köyü’nde meydana gelirken, büyüklüğü ise 1.6 olarak ölçülmüştü.



