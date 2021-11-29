YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı

İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:57


Körfeze kıyısı olan ilçelerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgar zaman zaman etkisini artırıyor.
İzmit ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

Bazı ilçelerde evlerin çatısı uçtu, maddi hasar oluştu.
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine ara verildi
Sokak hayvanlarını beslemek için Sokak hayvanlarını beslemek için "Empati" karavanıyla...
Bölgemizde Beklenen Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Yağış İle İlgili Alınan Önlem ve Tedbirler Bölgemizde Beklenen Fırtına ve Kuvvetli Sağanak...
Kış Aylarında Soğuktan Korunmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken Giyim Tüyoları Kış Aylarında Soğuktan Korunmak İçin Dikkat...
İstanbul’un Yaşanası En Güzel Semtleri İstanbul’un Yaşanası En Güzel Semtleri
Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı Ayağı tele takılan martıyı itfaiye kurtardı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz seferlerine...
İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Haberi Oku