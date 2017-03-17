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Kocaeli'de Trafik Kazası !

İzmit ilçesinde, otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Mehmet Çitli ağır yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası !

17 Mart 2017 Cuma 10:09




Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda İstanbul istikametinde gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 DN 020 plakalı otomobil, Yahya Kaptan mevkisinde karşıya geçmek isteyen Mehmet Çitli'ye (72) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrularak, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çitli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kartepe Uzunçiftlik Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Çitli'nin, alzheimer hastası olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KOCAELİ (AA) - 

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