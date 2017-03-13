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Kocaeli'de Uyuşturucu Koması !

Karamürsel'de sokak ortasında uyuşturucu komasına giren 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Koması !

13 Mart 2017 Pazartesi 10:29


Olay, saat 16.20 sıralarında Karamürsel Cumhuriyet Caddesi Umut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında yerde yatan bir gencin olduğunu gören vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uyuşturucu komasına girdiği belirlenen 16 yaşındaki M.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.A. daha sonra ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak Kocaeli Gazetesi

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