banner481
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'den İdlib'e yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Şubesi öncülüğünde başlatılan "İdlib Acil Yardım Kampanyası" kapsamında, Suriye’ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kocaeli'den İdlib'e yardım

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:01

Kampanyaya, Karamürsel Din Görevlileri Derneği, Karamürsel El Ele Derneği, Karamürsel Erzurumlular Derneği, Akçakoca Cami Derneği, Diyanet-Sen Karamürsel Temsilciliği, Karamürsel İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği, Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği ile Anadolu Gençlik Derneği Karamürsel Temsilciliği de destek verdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Karamürsel Şubesi Başkanı İsmail Demirci, törende yaptığı konuşmada, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bombardımanın yoğunlaşmasıyla insanlar, İdlib ve Hama kırsalından Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç etmeye başladılar. Her şeylerini geride bırakan kardeşlerimiz için acil yardım gerekiyor. Bu kapsamda hazırlanan insani yardım malzemelerinden oluşan 1 tırı bugün buradan dualarla uğurluyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı, sizin destekleriniz sayesinde savaşın ilk gününden beri milyonlarca mazluma yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı deposu önünden Suriye’ye 1 tır yardım malzemesi gönderildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YardımIdlibKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Samsunlular, Tirit gecesinde buluştu Samsunlular, Tirit gecesinde buluştu
Sivil Toplum Merkezleri’ni 207 bin kişi ziyaret etti Sivil Toplum Merkezleri’ni 207 bin kişi ziyaret...
Yağmur kanalına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı Yağmur kanalına sıkışan köpeği, itfaiye kurtardı
Ömür ve Birsen ilk adımı attı! Ömür ve Birsen ilk adımı attı!
Sağlıklı kalmanın sırları Sağlıklı kalmanın sırları
Kartepe'de kar kalınlığı 140 cm'ye ulaştı Kartepe'de kar kalınlığı 140 cm'ye ulaştı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Samsunlular, Tirit gecesinde buluştu
Samsun Asarcıklılar Derneği üyeleri, dernek binasında bir araya gelerek Tirit gecesi düzenledi.

Haberi Oku