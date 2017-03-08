Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Salim Dervişoğlu Caddesinden Kartepe istikametine seyir halinde olan Zafer Çolak idaresindeki 34 NE 2955 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü şans eseri hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken takla atan otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak Kocaeli Gazetesi