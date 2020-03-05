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Körfez otoban yolu kenarına 800 fidan dikildi

Kocaeli’nin ilçelerinde yeni yeşil alanlar oluşturan ve mevcut yeşil alanları da zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, karayolları ve kavşaklardaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Körfez otoban yolu kenarına 800 fidan dikildi

05 Mart 2020 Perşembe 10:44

 

Bu kapsamda son yapılan çalışmalar, Körfez ilçesi otoban yolu İzmit yönünün, Hacı Osman Mahallesi kısmında kalan yol kenarı oldu. Bu bölgede geçmiş yıllarda dikilmiş fakat kuruyarak eksilen ağaçların yerine, 800 adet yeni fidan dikilerek tamamlama çalışması gerçekleştirildi.

 

BOŞ ALANLARDA TAMAMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Otoban yolu yan tarafında Hacı Osman Mahallesi’ne bakan kısımda yapılan ağaçlandırma çalışması, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda fidanların dikildiği alanda kuruyarak eksilen ağaçların yerine 800 adet Toros Sediri fidan dikildi. Dikilen fidanlar ile alanın yeşil örtüsü arttırılarak görsel anlamda zenginleşmesi sağlandı.

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