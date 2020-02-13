Korsan taşımacılığa Kocaeli’de geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde “illegal” çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Bu kapsamda yapılan son denetimlerde ikiz plaka kullanan ve korsan servis yapan 4 araç trafikten men edildi.

KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞI DENETİM

Korsan olarak taşımacılık yapan servis araçlarına göz açtırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla kent genelinde korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler İl Trafik Emniyet birimleri ile de koordineli çalışmaya devam ediyor.

PARA CEZASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbar ile İl Emniyet Trafik ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimlerde, Gebze ilçesi sınırları içerisinde ihbar edilen 4 araç denetlendi. Denetimler sonucunda ikiz plaka kullandıkları ve korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç ve sürücülerine yasal işlemler yapıldı. 2 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan 6 bin 141 TL ve ikiz plaka kullanmaktan 6 bin 129 TL para cezası kesildi. 2 sürücüye Belediyeden almış olduğu belgeye aykırı taşımacılık yapmaktan 2 bin 473 TL ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 TL ceza kesildi. 3 araç sahibine sürücü belgesiz şahsa araç kullandırmak 7 bin 419 TL ceza kesildi.

ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Denetimler kapsamında 4 araç trafikten men edildi. 3 sürücü T.C.K 204 (Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden işlem görmek üzere Polis Merkezine teslim edildi. Toplamda 44 Bin 324 TL ceza kesildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim ekiplerinin başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusundaki periyodik denetimleri sürecek. Özellikle de korsan taşımacılığını engellemek amacıyla anlık denetimleri devam edecek. Vatandaşlarımızın da ihbar yoluyla bu çalışmalara katkıda bulunmaları denetim başarılarımıza katkıda bulunacak.