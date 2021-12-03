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Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat

03 Aralık 2021 Cuma 02:47


Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 03.12.2021 Cuma günü 06.00 ile 22.00 saatleri arasında Marmara Bölgesi’nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60- 75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir.


Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda  aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



                                                                                                      KOCAELİ VALİLİĞİ


















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