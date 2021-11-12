 Lezzet Tutkunlarının Hayran Olacağı Enfes Tarifler



Tatlı Krizlerinin Olmazsa Olmazı: Pasta Tarifleri







Tatlı denildiğinde akla ilk gelen seçeneklerden biri hiç şüphesiz pastalardır. Damakta bıraktığı harika tatla unutulmaz olmayı başaran pastalar, genellikle geri çevrilemeyen lezzetler arasında yer alır. Pastane vitrinlerinde ilgi odağı olmayı başaran değişik pasta çeşitleri , evde de kolaylıkla yapılabilecek tariflerdir. Pasta yapmaktan büyük keyif alanlar için yapımı pratik, lezzetli birçok tarif bulunur. İşte, tatlı krizlerinin üstesinden gelecek, pastane lezzetlerini aratmayacak muzlu rulo pasta tarifi...

Muzlu Rulo Pasta Tarifi: Pastane ve kafelerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan muzlu rulo pasta, kolay yapımı ve enfes tadıyla lezzet tutkunlarının büyük beğenisini kazanıyor. [Metin Kaydırma Sonu]-Muzlu rulo pasta pandispanyası için gerekli malzemeler şunlardır; 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu.[Metin Kaydırma Sonu] - Muzlu rulo pastanın kreması için gerekli malzemeler; 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 paket vanilyadır.[Metin Kaydırma Sonu]Muzlu rulo pastanın içi için 2 adet muz, üzeri için ise 2 adet toz krem şanti ve 2 su bardağı soğuk süt kullanılır. [Metin Kaydırma Sonu]Muzlu Rulo Pastanın Yapılışı: Pandispanyanın hazırlanması için toz şeker ve yumurta krema kıvamına gelinceye kadar mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpılır. Ardından su ve vanilya eklenerek çırpma işlemine devam edilir. Elenmiş un ve kabartma tozu da malzemelere eklenerek karıştırılır. Hazırlanan pandispanya karışımı, yağlı kağıt serilen fırın tepsisine aktarılarak üzeri spatula yardımıyla düzeltilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir. [Metin Kaydırma Sonu]Pasta kreması için; un, toz şeker, süt, vanilya ve buğday nişastası bir tencereye aktarılır. Ve kısık ateşte muhallebili kıvamına gelene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Pastanın ğzeri için; süt, toz krem şanti ile mikser yardımıyla karıştırılır ve 1 saat kadar buzdolabında bekletilir. Pişen pandispanya fırından çıktıktan sonra 15 dakika bekletilir ve fırın tepsisinden alınır. Pandispanya sarıldığında iç kısmına gelen yüzeye krema spatule ile güzelce yayılır ve muzlar pastanın ortasına bütün olarak yerleştirilir. Pandispanya yağlı kağıttan alınır ve rulo şeklinde dikkatlice sarılır. Servis tabağına alındıktan sonra üzerine krem şanti sürülür. Hazırlanan pasta en az 2 saat buzdolabında bekletildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun!





Acil Durum Toplantıları için Değişik ve Pratik Kek Tarifleri

Ani gelen misafirler için pratik hazırlanabilen kek tarifleri hayat kurtarıcı niteliktedir. Tatlı yiyip tatlı konuşmak isteyenlerin çok seveceği, pratik bir şekilde hazırlanabilen değişik kek tarifleri sadece acil durum toplantılarında değil, gündelik olarak da büyük ilgi görür. Degisiktarifler.com, yapımı kolay lezzetli kek tarifleriyle başarılı ikramlıklar hazırlamanıza öncülük ediyor.

Kolay Kek Tarifi: Kısa sürede pratik bir kek hazırlamak isteyenler için harika bir tarif daha! Kolay kek tarifi için gerekli malzemeler şunlardır; 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 – 3,5 su bardağı un.