Lezzet Tutkunlarının Hayran Olacağı Enfes Tarifler 

Muzlu Rulo Pasta Tarifi: Pastane ve kafelerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan muzlu rulo pasta, kolay yapımı ve enfes tadıyla lezzet tutkunlarının büyük beğenisini kazanıyor. -Muzlu rulo pasta pandispanyası için gerekli malzemeler şunlardır; 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı su, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu. - Muzlu rulo pastanın kreması için gerekli malzemeler; 3 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 paket vanilyadır.Muzlu rulo pastanın içi için 2 adet muz, üzeri için ise 2 adet toz krem şanti ve 2 su bardağı soğuk süt kullanılır.

Muzlu Rulo Pastanın Yapılışı: Pandispanyanın hazırlanması için toz şeker ve yumurta krema kıvamına gelinceye kadar mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpılır. Ardından su ve vanilya eklenerek çırpma işlemine devam edilir. Elenmiş un ve kabartma tozu da malzemelere eklenerek karıştırılır. Hazırlanan pandispanya karışımı, yağlı kağıt serilen fırın tepsisine aktarılarak üzeri spatula yardımıyla düzeltilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirilir. Pasta kreması için; un, toz şeker, süt, vanilya ve buğday nişastası bir tencereye aktarılır. Ve kısık ateşte muhallebili kıvamına gelene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Pastanın üzeri için; süt, toz krem şanti ile mikser yardımıyla karıştırılır ve 1 saat kadar buzdolabında bekletilir. Pişen pandispanya fırından çıktıktan sonra 15 dakika bekletilir ve fırın tepsisinden alınır. Pandispanya sarıldığında iç kısmına gelen yüzeye krema spatule ile güzelce yayılır ve muzlar pastanın ortasına bütün olarak yerleştirilir. Pandispanya yağlı kağıttan alınır ve rulo şeklinde dikkatlice sarılır. Servis tabağına alındıktan sonra üzerine krem şanti sürülür. Hazırlanan pasta en az 2 saat buzdolabında bekletildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun!