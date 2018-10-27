Mavi Kapak'tan Gönül Köprüsü

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yürüttüğü Mavi Kapaktan "Gönül Köprüsü" projesi devam ediyor. Proje kapsamında elde edilen gelir ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine veriliyor.



Bu sene "Farkındalık Eğitimlerinin" ilki Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitimde Fulya Yalezan Yılmaz "

atıkların ne şekilde geri dönüştürüldüğü ve geri dönüştürülen atıkların ne şekilde değerlendirildiğini anlattı. Bu eğitimler neticesinde gençlerin bilinçlenerek çevresinde topladıkları Mavi Kapakları

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne getirmesi hedefleniyor. Mavi kapaklardan elde

edilen gelirle, destek ihtiyaç sahibi ailelerin Üniversite’de okuyan öğrencilerine burs sağlanıyor.





Dernek, 2018-2019

Eğitim Yılı boyunca talep eden tüm okullarda Farkındalık Eğtimlerini sürdürmeli planlıyor.



