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Mavi Kapak'tan Gönül Köprüsü

Mavi kapaklardan elde edilen gelirle öğrencilere burs veriliyor.

Mavi Kapak'tan Gönül Köprüsü

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:13


 Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin yürüttüğü Mavi Kapaktan  "Gönül Köprüsü" projesi devam ediyor. Proje kapsamında elde edilen gelir ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine veriliyor. 
Bu sene "Farkındalık Eğitimlerinin" ilki Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.  Eğitimde Fulya Yalezan Yılmaz  "atıkların ne şekilde geri dönüştürüldüğü ve geri dönüştürülen atıkların ne şekilde değerlendirildiğini anlattı. Bu eğitimler neticesinde  gençlerin bilinçlenerek çevresinde topladıkları Mavi Kapakları Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne getirmesi  hedefleniyor.  Mavi kapaklardan elde edilen gelirle, destek  ihtiyaç sahibi ailelerin Üniversite’de okuyan öğrencilerine burs sağlanıyor.

Dernek, 2018-2019 Eğitim Yılı boyunca talep eden tüm okullarda Farkındalık Eğtimlerini sürdürmeli planlıyor.

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Anahtar Kelimeler
Mavi Kapaktan Gönül KöprüsüYaşlılar DerneğiKocaeli. Gebze
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