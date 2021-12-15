Mehmetçik İçin Ördüğü Çorapları Belediyeye Teslim Etti

Çayırova’da ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Ay, Mehmetçik için el emeğiyle ördüğü yün çorapları askerlere verilmek üzere Çayırova Belediyesi’ne teslim etti.

Soğuk hava şartlarında askerlerin üşümesine gönlü el vermeyen Fatma Ay, askerler için yün çorap örerek Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti. Sosyal İşler Müdürlüğü Yetkilileri Fatma Ay’ın ördüğü yün çorapları askerlere teslim etmek üzere kargoya verdi.



KARDA KIŞTA ASKERLİK YAPANLARA GÖNDERİN

Çorapları kendi elleriyle Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne teslim eden Fatma Ay, haberlerde askerleri gördüğünde onlar için bir şey yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek; “Bu çorapları soğukta üşüyen, karda kışta askerlik yapanlara gönderin. Daha fazla üşümesinler. Benim de 3 oğlum ve 2 kızım var. Askerler de benim yavrularım. Onları da çocuklarımdan ayıramam” diye konuştu.