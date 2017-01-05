Meteorolojiden fırtına uyarısı! Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, rüzgarın bugün ve yarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

05 Ocak 2017 Perşembe 14:31