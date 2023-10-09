Mobilyaların Kalitesini Nasıl Anlarsınız? Seçim Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yaşam alanınızı güzelleştirmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için kaliteli mobilyalar kullanmalısınız. Kaliteli mobilyaları seçerken dikkat etmeniz gerekenleri öğrenirseniz, mobilya alışverişinde bilinçli davranabilirsiniz.

Evinizin her odasında konforu ve rahatlığı hissetmek adına Bellona’ya güvenebilirsiniz. Çünkü Bellona, size seçkin ürünlerle ayrıcalıklı yaşam alanı elde etme imkanı sunuyor!





Mobilyaların kalitesini anlamak için tasarımda ve üretimde dikkat etmeniz gerekenleri, bu sayfada açıkladık. Bu yazımızı okuduktan sonra kaliteli ve bilinçli mobilya alışverişi yapmak daha kolay olacak! İşte mobilyaların kalitesini anlamanın yolları!

Kaliteli Mobilya Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Özellik

1) Malzeme Kalitesi

Mobilyaların malzeme kalitesi, dayanıklılık ve uzun ömürlülük açısından önemli bir kriterdir. Ahşap mobilya seçimi yapacaksanız, kaliteli ve sağlam ahşapların kullanıldığı modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle masif ahşap veya kontrplak gibi güçlendirilmiş ahşap kullanılan mobilyalar, kullanım açısından daha sağlam olabilir. Mutfak masasında, sandalyede bu malzemelerin olmasına dikkat edebilirsiniz.





Metal mobilyalarda ise paslanmaz ve dayanıklı metaller yer alıyorsa, metal parçaları olan mobilyaları seçebilirsiniz. Metal parçaların içinin dolu olmasına dikkat edebilirsiniz. Ahşap ve metal malzemeler, uzun ömürlü olduğunda mobilya için iyi yatırım yapmış olursunuz. Eviniz için en iyi yatırımı Bellona mobilya ile yapabilirsiniz!

2) İşçilik Kalitesi

Mobilyaların işçilik kalitesine dikkat ederek ürün seçmelisiniz. Mobilyadaki işçilik, detaylara dikkat edilerek incelenmelidir. İyi bir işçilik, düzgün dikişler, pürüzsüz yüzeyler, sağlam bağlantı noktaları ve estetik detaylarla anlaşılır. Eğer düğme ya da dikiş tasarımı varsa, bu bölümlere dokunup dikişin sıklığını kontrol edebilirsiniz.





Mobilyalarda kullanılan fermuar, düğme, püskül gibi işçilik isteyen aksesuarları yerinde test edebilirsiniz. Memnun kaldığınız kaliteye sahipse, bu ürünleri seçerek evinizin dizaynını tamamlayabilirsiniz.

3) Kaplama ve Boya Kalitesi

Eviniz için alacağınız mobilyalarda, zaman zaman kaplama ve boya bulunabilir. Mobilyaların kaplama ve boya kalitesi, hem estetik görünüm hem de dayanıklılık açısından önemli bir özelliktir. Kaplamaların pürüzsüz ve çizilmeye karşı dayanıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Bu ayrımı da boyaya dokunarak ve bilir kişilerden fikir alarak yapabilirsiniz.





Boyaların düzgün bir şekilde uygulanmış olması, mobilyada kendini hemen gösterir. Kullanılan renklerin zamanla solmaması önemli olacağından kaliteli boyaların tercih edilmesi önerilir. Bunun için özellikle mobilya ve ahşap boyasının işlenmesi önemlidir. Bu kriter, taşınma durumunda öne çıkar. Bir evden diğer eve geçerken mobilyaların renginin korunması önemlidir.

4) Konfor ve Ergonomi

Kaliteli mobilyayı kullandıkça, rahatlığın tadını alırsınız. Koltuk, berjer, sandalye ve yatak gibi mobilyalarda konforu aramalısınız. Mobilyaların konfor seviyesi ve ergonomik tasarımı, kullanıcının rahatlığı açısından çok önemlidir. Oturma gruplarında kullanılan minderlerin yeterli dolgunluğa sahip olmasına dikkat ederek ürünleri ayırabilirsiniz.





Koltuk ve sandalye gibi mobilyalarda, sırt desteklerinin uygun şekilde tasarlanmış olması önerilir. Sandalyelerin ergonomik olması, sağlığınız için önem taşır. Bu nedenle kaliteli mobilyada kullanılan malzemelerin konfor sunmasına dikkat edebilirsiniz.









5) Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Kaliteli mobilyayı seçmek için, günlük kullanıma ve aşınmaya dayanabilecek şekilde tasarlanmış olduğunu öğrenmelisiniz. Bu özelliği öğrenmek için mobilyaların taşıma kapasitesini ölçebilirsiniz. Örneğin bir koltuğun kaç kiloya kadar taşıdığını öğrendikten sonra seçim yapmalısınız.





Mobilyaların dayanıklılığını değerlendirmek adına malzeme kalitesini, bağlantı noktalarını ve genel yapıyı inceleyebilirsiniz. Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam bir yapıda üretilen mobilyalar, uzun sürede kullanım imkanı sağlar. Mobilyalarınızı güvenli şekilde kullanmak için duvara sabitleme imkanı olup olmadığını da incelemelisiniz.

6) Depolama ve Fonksiyonellik

Kaliteli mobilya kullanmak istiyorsanız, fonksiyonel seçimler yapmalısınız. Mobilyaların fonksiyonelliği, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun olması gereken bir özelliktir. Örneğin, depolama alanı sağlayan çekmeceler, raf sistemleri veya yatak olabilen koltuklar kullanıcıya uzun vadede rahatlık sağlar.





Pratik ve kullanışlı mobilyalar tercih ederek evinizin her köşesinde konforu yakalayabilirsiniz. Bunun için Bellona’dan seçim yapabilirsiniz. Kaliteli mobilyalar sayesinde yaşam kaliteniz, evinizde yükselebilir!

7) Estetik ve Tasarım

Kaliteli mobilyalar, alıcıya estetik açıdan da şık görünmelidir. Mobilyaların estetik görünümü ve tasarımı, kişisel tercihlere bağlı olarak değerlendirilir ve değişir. İyi kaliteye sahip mobilyalar genellikle estetik açıdan dikkat çeker ve kişiler bu ürünlerin tasarım detaylarını öğrenmek ister. Kaliteli mobilyalar, zamanla modası geçmeyen tasarımlarla karşınıza çıkar.





Tasarım açısından şık görünen ürünlerde, kaliteli malzeme kullanılır. Görünüm açısından ilgi çekmek için kaliteli ve dayanıklı malzemelerle üretilen bu mobilyalar, estetik olduğu kadar ergonomik özelliklere de sahip olmalıdır. Bu nedenle mobilya alışverişinde birçok kriteri dikkate almanız önerilir. Estetik ve ergonomi aynı üründe yer alıyorsa, eviniz için seçebilirsiniz.

8) Bakım Kolaylığı

Kaliteli mobilya sizi kullanım konusunda yormaz. Parçaları kolayca temizlenir ve yıpranmaz. Mobilyaların bakımı, kullanım süresi boyunca kalitelerini korumaları açısından önemli olacağından ürünleri nasıl temizleyeceğinizi planlamalısınız.





Kolay temizlenebilen, lekelere ve çizilmelere karşı dayanıklı bir yüzeye sahip mobilyalar tercih ederseniz vaktinizi uzun süren temizlikle kaybetmezsiniz. Kumaşın kolay temizleniyor olması, çekmecelerin çıkarılabilir ve silinir olması bu açıdan önemlidir. Özellikle de yatak odası ve koltuk gibi büyük ürünlerin süpürgeyle ve nemli bezle temizlenen yapıda olması sizin için avantajlı olacaktır.





9) Güvence ve Satış Sonrası Hizmetler

Kaliteli mobilyayı sunan firma, ürünün her zaman arkasında olur. Bellona da size sunduğu mobilyaların kurulum ve garanti sürecinde her zaman arkasındadır. Olası problemlere karşı iletişim kurabileceğiniz müşteri hizmetleri, Bellona’da sağlanmaktadır.





Mobilyaların garanti süreleri ve satış sonrası hizmetler, kalite göstergeleri arasında yer almaktadır. Garanti süresi, kurulum ve iade koşulları, teslimat süreci hakkında bilgilendirme alabileceğiniz mobilyaları kullanmak için Bellona’ya güvenebilirsiniz!

10) Bağlantı Noktaları ve Montaj

Mobilyaların bağlantı noktaları, kalitenin bir göstergesi olmaktadır. İyi bir mobilya, sağlam ve güvenilir bağlantı elemanlarına sahip olacak şekilde tasarlanır. Özellikle de masa, sandalye, dolap, konsol, vitrin gibi vidaları fazla olan ürünlerde kaliteli montaj parçaları aranmalıdır. Özellikle de cam parçalar bulunan sehpa, dolap, vitrin, konsol gibi ürünlerin ev içinde montajı sağlam şekilde yapılmalıdır.





Vidaların sıkı şekilde tutması, düzgün montaj yapma imkanı olması ürünün kalitesini belirler. Evinizde uzun süre kullanmak istediğiniz mobilyaları satın almadan önce kurulum hizmetlerini öğrenebilirsiniz.





Eğer kurulumu kendiniz yapmak istiyorsanız, yönlendirme videosu ve görseli temin etmelisiniz. Bağlantı noktalarında eksik parça olmaması, ürünün kaliteli olduğunu ifade etmektedir.



