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Müftülükten Hacı adaylarına seminer

Kocaeli İl Müftülüğü, 2019 Yılı Hac Seminerini Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Müftülükten Hacı adaylarına seminer

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:58

Bu yıl Hacca gidecek (diyanetle ve özel acentelerle) hacı adayları için 18-20 Haziran tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sabancı Kültür Merkezi’nde Kocaeli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 3 günlük hac eğitim semineri yapıldı. İl Müftülüğü tarafından verilen eğitimlere hacı adayları katıldılar.



HACCA HAZIRLIK SUNUMU YAPILDI

09.00-12.15 saatleri arasında düzenlenen eğitimlerde, "İbadet bilinci ve Hac eğitimi", "Hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci", "Ana hatlarıyla hac ve umre", "Yolculuğa çıkmadan önce maddi-manevi hazırlık", "Koruyucu sağlık", "Kadınlara özgü konular", "Haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı", "Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine" konuları işlendi. Seminerde hacı adaylarının rahat, huzurlu ve makbul bir hac yapabilmek için yolculuğa çıkmadan önce yapmaları gereken maddi ve manevi hazırlık konularında bilgilerin yer aldığı sunumlar gerçekleştirildi.

İLAHİLER SÖYLENDİ

Eğitimler İl Müftüsü Yusuf Doğan, Müftü Yardımcıları Ziya Ersin, Osman Danışman, Burhan Bilgin ve Dr. Ravza Cihan, Hac ve Umre Şube Müdürü Muhammet Erkuş ve İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Memuru Ayhan Balta tarafından verildi. İzmit Topçular Ulu Camii İmam Hatibi Hikmet Akça ve Yeni Cuma Camii Müezzin Kayyımı Ali Gülmez tarafından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler söylendi.

SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİLER

Sağlık Müdürlüğü’nden gelen sağlıkçılar tarafından hacı adaylarına sağlık konusu hakkında bilgiler sunuldu. Hac bilgilendirme seminerine katılan hacı adayları bu güzel ve kapsamlı bilgilerden dolayı seminerden çok istifade ettiklerini ve hacca gitmeden önce gerekli bilgilere kavuşma şansı yakaladıklarını dile getirerek teşekkürlerini ifade ettiler. Büyük ilgi gören seminerinin sonunda hacca gidecek olan vatandaşlarımızın haccının şimdiden hayırlara vesile olması için dualar edildi. Yoğun katılımın olduğu seminerde hacı adaylarının heyecanlı oldukları gözlendi.


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KocaeliMüftülükHacı AdaylarıSeminer
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