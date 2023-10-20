Muris Muvazası Nedir?

Muris muvazaası, miras bırakanın mirasçılarından birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkarmak veya miras paylarını azaltmak amacıyla yaptığı, görünüşte geçerli ancak gerçekte mirasçılık hukukuna aykırı olan hukuki işlemlerdir.

Muris Muvazasının Türleri

Muris muvazasının iki temel türü bulunmaktadır:

Hakkın devri muvazaası: Bu tür muvazaada, miras bırakan, mirasçılarından birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkarmak veya miras paylarını azaltmak amacıyla, görünüşte malvarlığını devreder, ancak gerçekte malvarlığının mülkiyetini devretmez.

Satış muvazaası: Bu tür muvazaada, miras bırakan, mirasçılarından birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkarmak veya miras paylarını azaltmak amacıyla, görünüşte malvarlığını satar, ancak gerçekte malvarlığının mülkiyetini devretmez.

Muris Muvazasının İptali Davaları

Muris muvazaası, mirasçıların miras paylarını korumak için açılabilecek bir davadır. Bu dava, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir.

Mirastan Men Etme Nedir?

Mirastan men etme, miras bırakanın bir veya birkaç mirasçısını mirasçılıktan çıkarmasıdır. Mirastan men, miras bırakanın tek taraflı irade beyanı ile yapılabilir.

Mirastan Men Etmenin Şartları

Mirastan men etmenin geçerli olabilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

Miras bırakanın tasarruf ehliyetinin bulunması gerekir.

Mirastan men etmenin geçerli bir sebep ile yapılması gerekir.

Mirastan Men Etmenin Sonuçları

Mirastan men edilen mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra miras bırakanın malvarlığından hiçbir hak talep edemez.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı, miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların miras bırakanın malvarlığını aralarında paylaşması işlemidir. Miras paylaşımı, mirasçıların anlaşmaları ile veya mahkeme kararı ile yapılabilir.

Miras Paylaşımında Esas Alınan Hükümler

Miras paylaşımında, aşağıdaki hükümler esas alınır:

Kanuni mirasçılık: Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların miras payları, kanunda öngörülen kurallara göre belirlenir.

Vasiyetname: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçılarını veya miras paylarını değiştirebilir.

Miras sözleşmesi: Miras bırakan, mirasçılarından biri veya birkaçı ile miras sözleşmesi yapabilir.

Miras Paylaşım Davaları

Mirasçıların aralarında anlaşmaları ile miras paylaşımı yapamamaları halinde, miras paylaşımı dava yoluyla yapılabilir. Miras paylaşımı davasında, mahkeme, mirasçıların miras paylarını belirler.