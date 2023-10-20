Muris Muvazası Nedir?

Muris Muvazasının Türleri
Muris muvazasının iki temel türü bulunmaktadır:
- Hakkın devri muvazaası: Bu tür muvazaada, miras bırakan, mirasçılarından birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkarmak veya miras paylarını azaltmak amacıyla, görünüşte malvarlığını devreder, ancak gerçekte malvarlığının mülkiyetini devretmez.
- Satış muvazaası: Bu tür muvazaada, miras bırakan, mirasçılarından birini veya birkaçını mirasçılıktan çıkarmak veya miras paylarını azaltmak amacıyla, görünüşte malvarlığını satar, ancak gerçekte malvarlığının mülkiyetini devretmez.
Muris Muvazasının İptali Davaları
Muris muvazaası, mirasçıların miras paylarını korumak için açılabilecek bir davadır. Bu dava, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir.
Mirastan Men Etme Nedir?
Mirastan men etme, miras bırakanın bir veya birkaç mirasçısını mirasçılıktan çıkarmasıdır. Mirastan men, miras bırakanın tek taraflı irade beyanı ile yapılabilir.
Mirastan Men Etmenin Şartları
Mirastan men etmenin geçerli olabilmesi için, aşağıdaki şartların bulunması gerekir:
- Miras bırakanın tasarruf ehliyetinin bulunması gerekir.
- Mirastan men etmenin geçerli bir sebep ile yapılması gerekir.
Mirastan Men Etmenin Sonuçları
Mirastan men edilen mirasçı, miras bırakanın ölümünden sonra miras bırakanın malvarlığından hiçbir hak talep edemez.
Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Miras paylaşımı, miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların miras bırakanın malvarlığını aralarında paylaşması işlemidir. Miras paylaşımı, mirasçıların anlaşmaları ile veya mahkeme kararı ile yapılabilir.
Miras Paylaşımında Esas Alınan Hükümler
Miras paylaşımında, aşağıdaki hükümler esas alınır:
- Kanuni mirasçılık: Miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların miras payları, kanunda öngörülen kurallara göre belirlenir.
- Vasiyetname: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçılarını veya miras paylarını değiştirebilir.
- Miras sözleşmesi: Miras bırakan, mirasçılarından biri veya birkaçı ile miras sözleşmesi yapabilir.
Miras Paylaşım Davaları
Mirasçıların aralarında anlaşmaları ile miras paylaşımı yapamamaları halinde, miras paylaşımı dava yoluyla yapılabilir. Miras paylaşımı davasında, mahkeme, mirasçıların miras paylarını belirler.