YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mutluluğa 2 bin 800 ''EVET''

Gebze Belediyesi’nin modern nikah salonlarında 2 bin 800 çift, 2016 yılında mutluluğa ‘evet’ dedi.

Mutluluğa 2 bin 800 ''EVET''

27 Aralık 2016 Salı 11:30


 Gebze Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan modern nikah salonları dünya evine girecek çiftleri, bu mutlu günlerinde ve ailelerini ağırlıyor. Halkla İlişkiler müdürlüğü bünyesinde kurulan nikah memurluğunda işlemlerini tamamlayan çiftler, ‘ sardunya ve menekşe’ salonlarında nikahlarını kıydırabiliyor. Gebze Belediyesi tarafından, 2016 yılı içerisinde başvuruda bulunan 2 bin 800 çiftin nikah işlemleri tamamlandı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
KocaeliHasan Basri GüzeloğluKocaeli ValisiGebzeIsmail KahramanFatih Sultan MehmetHünkar çayırıFatih OtağıGebze BelediyesiAdnan KöşkerGebze Beledye BaşkanıGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan’dan İZAYDAŞ’a yakın takip Başkan’dan İZAYDAŞ’a yakın takip
Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi Çocuklar İçin Saat Pizza Tarifi
Fırında Sebzeli Somon Fırında Sebzeli Somon
Domates Soslu Tavuklu Karnabahar Yemeği Domates Soslu Tavuklu Karnabahar Yemeği
Aile Danışma Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açıyor! Aile Danışma Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını...
Kocaeli'de Halk Otobüsü Kamyonetle Çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'de Halk Otobüsü Kamyonetle Çarpıştı:...
Yukarı Çık

Başkan’dan İZAYDAŞ’a yakın takip
İZAYDAŞ Yönetim Kurulu toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında...

Haberi Oku