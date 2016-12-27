Mutluluğa 2 bin 800 ''EVET''

Gebze Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan modern nikah salonları dünya evine girecek çiftleri, bu mutlu günlerinde ve ailelerini ağırlıyor. Halkla İlişkiler müdürlüğü bünyesinde kurulan nikah memurluğunda işlemlerini tamamlayan çiftler, ‘ sardunya ve menekşe’ salonlarında nikahlarını kıydırabiliyor. Gebze Belediyesi tarafından, 2016 yılı içerisinde başvuruda bulunan 2 bin 800 çiftin nikah işlemleri tamamlandı