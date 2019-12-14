Öğrencilerden mağazaya destek

Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası’na bağış ve destek devam ediyor.





Yenimahalle İlkokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazasına yardımda bulundu.





Okul müdürü ve öğretmenleri ile mağazaya gelen 120 öğrenci, evlerinde giymedikleri kıyafetleri getirerek kendi elleri ile Giymiyorsan Giydir Mağazasına bağışladılar. Yardımsever öğrencilere eşlik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakından ilgilendiği öğrencilere anlamlı ve örnek yardımından dolayı teşekkür etti.



