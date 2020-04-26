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Ormanya’da ikinci otopark hazır

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya için yapılan ikinci otoparkta çalışmalar tamamlandı.

Ormanya'da ikinci otopark hazır

26 Nisan 2020 Pazar 13:12

 ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci bir otopark inşa etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ikinci otoparkta asfalt serimi, kaldırım ve parke işleri, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirildi.  

 

2 BİN 850 METRE KALDIRIM İMALATI

Ormanya 2. etap otoparkında kazı ve dolgu çalışmaları sonrasında asfalt öncesi düz bir zemin için 2 bin 800 ton PMT serimi yapıldı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edildi. İkinci otopark alanına bin 600 ton asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2 bin 850 metre kaldırım ve bin 750 metrekare parke kaplama yapım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca İkinci otoparktaki, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı ve elektrik alt yapı çalışmaları daha önce bitirilmişti.

 

ORMANYA’DA OTOPARK KAPASİTESİ 570’E ÇIKTI

İkinci otoparkın tamamlanması ile Ormanya’nın, otopark kapasitesi 570 araca çıkmış oldu.
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